俄军改变战略转攻为守 美评估乌军难收复更多失地

（华盛顿讯）美国政府的评估认为，乌克兰军队虽然至今仍可顽抗入侵的俄罗斯军，可是下来几个月战局可能有变，因为俄军改变了战略，转攻为守，加强防御并增派更多士兵到前线，乌军难以收复更多失地。

这场战争持续至今的10个月来，乌军在西方国家的支持下频频挫败俄军，阻挡了俄国继续乌克兰的领土上挺进，还收复了大片土地。

《纽约时报》周三（12月21日）报道，尽管俄军不断攻击民用电力设施，但自9月以来，乌军在前线仍气势如虹。不过，未来几个月，战局可能发生变化。

根据美国官方评估，俄军将调整攻防战略，把焦点放在守住占领地，而不是继续挺进攻占更多土地；这意味着，跨入第二年的战事可能陷入僵局，即双方会陷入激战，但都无法从对方手中夺下更多土地。

匿名的受访美国官员说，有证据显示，克里姆林宫开始从错误中吸取教训，比如任命新统帅苏罗维金指挥作战，更有效地执行复杂的军事行动。最近几周，俄军也加强了对乌军防线的空袭，并且在修建防御阵地和挖掘战壕、放弃了需要更多兵员驻守的地区，转移到更容易防守的阵地。

过去的六个月里，乌军队拖慢了俄军在乌东地区顿巴斯的推进速度，并收复了东北部大片土区和南部重镇赫尔松；可是，乌军也付出了很大的代价。除了兵员伤亡惨重，所用的军火尤其是炮弹，数量庞大。乌军平均一周内发射的炮弹数量远远超过美国一个月的产能。

乌军应避免派兵克里米亚 改以空袭切断俄方补给线

乌方的反攻计划重点在南部，乌克兰的政军领袖都认为必须夺回关键的南部领土。

不过，美国官员说，乌克兰应该会避免直接派兵到克里米亚，而会像袭击刻赤海峡大桥那样切断俄方的补给命脉，以及空袭克里米亚的俄军据点。

他们指出，在克里米亚牵制俄军至关重要，这样就可以使俄方难以调遣军队或装备到乌克兰其他地区。

乌方一直依赖美国情报确定俄军的弱旅在哪里。乌军9月份在哈尔科夫城外的反攻能成功，原因之一就是靠美国情报得知那里的俄军实力薄弱、毫无准备。美国官员说，俄军指挥部本身恐怕也不知道属下这些部队是多么不堪一击。

然而，乌军虽能有效打击俄军的一些据点和补给线，但在境内许多俄军集中的地区，仍无力将俄军逼退。

美国官员因此认为，在下来几个月里，乌军即使取得一些小突破，也不可能导致俄军大溃败；同样的，俄军也不太可能取得大胜。