基辅等跨年夜遭无人机攻击 俄军持续空袭 乌克兰人警报中迎新

乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯总统普京都在新年演说中誓言要赢得战争，只是前者提到的是感激与痛苦，后者则说这是近乎生死存亡的战斗，敦促俄罗斯人履行义务。

（基辅综合电）正当全球除旧迎新之际，俄罗斯加紧攻击乌克兰首都基辅和其他地区，让乌克兰人在空袭警报中迎接新的一年。

乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯总统普京都在新年演说中誓言赢得战争，只是前者提到的是感激与痛苦，后者则说这是近乎生死存亡的战斗，敦促俄罗斯人履行义务。

泽连斯基的视频讲话长达17分钟，穿插许多俄罗斯攻击乌克兰的镜头。他站在黑暗中，一身标志性卡其色服装，背后飘扬着乌克兰国旗。他回忆了战争中一些最戏剧性的时刻和胜利，同时赞扬了正在抵御攻击、黑暗和寒冷的乌克兰人。

他说：“我们被告知，你别无选择，只能投降。我们说，我们别无选择，只能赢。我们整个国家和所有地区，上下一心奋勇战斗。我敬佩你们所有人。”

泽连斯基的讲话在基辅时间12月31日接近午夜时发布，几分钟后基辅和全国各地就接连响起爆炸声。

乌克兰空军司令部说，他们摧毁了45架伊朗制无人机，32架是在星期天（1月1日）零时后摧毁的，13架在星期六晚击落。

基辅市长维塔利克里琴科说，被击落的导弹碎片对首都市中心造成的破坏很小，初步报告也显示没有人员伤亡。

基辅的空袭警报响了四个多小时，路透社记者说，其间有人从阳台上高喊：“荣归乌克兰！荣归英雄！”

美国驻乌克兰大使布林克在推特上说：“俄罗斯在新年凌晨冷酷懦弱地袭击乌克兰。普京似乎仍不明白乌克兰人是铁打的。”

基辅警察局长内比托夫发了一张照片，称那是俄罗斯袭击基辅的一架无人机，上面有俄语手写的“新年快乐”字样。内比托夫指出，这些无人机残骸不是落在前线战场上，而是在运动场上，儿童会去那里玩乐。

莫斯科市民冷淡迎新 普京暗示战争将继续

在莫斯科，市民冷淡迎接新年，红场没有像往年那样燃放烟花，而是因冠病防疫措施而被封锁起来。受访的市民都表示，希望2023年能够实现和平。

普京这次发表新年演说时打破传统，在军队簇拥下而不是在克里姆林宫内发表讲话。他严厉而好斗地把2022年称为“将勇气和英雄主义与背叛和懦弱区分开来”的一年。

随着俄军在战场上遭遇挫折，加上国内对普京军事战略的批评声日增，普京试图争取民众对战争的支持，同时对俄罗斯军队表达了感谢，但也对他们提出更多要求。

“最主要的是俄罗斯的命运。保卫祖国是我们对祖先和子孙的神圣职责。道德和历史的正义站在我们这一边。”

普京重申西方意图利用基辅来“摧毁俄罗斯”，他誓言永远不会允许这种事发生。他再次暗示，战争虽然艰苦，但仍将继续。“我们一直都知道，今天我们再次相信，俄罗斯的主权、独立、安全的未来只能靠我们，靠我们的力量和意志。”

俄罗斯和乌克兰在新年前夕交换了200多名战俘。当中乌克兰释放了82名俄军；俄罗斯交出140名乌克兰人。

随着俄军在战场上遭遇挫折，加上国内对普京军事战略的批评声日增，普京试图争取民众对战争的支持，同时对俄罗斯军队表达了感谢，但也对他们提出更多要求。