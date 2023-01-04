俄乌战事加剧全球粮食危机 联合国：3.45亿人严重缺粮

（伊斯坦布尔讯）俄乌战争已持续超过10个月，它引发的全球粮食危机，所导致的广泛饥荒、贫困和早逝等问题随之扩大。

联合国世界粮食计划署估计，超过3亿4500万人正遭受或面临严重粮食不安全的风险，是2019年的两倍多。

战争爆发前，俄罗斯和乌克兰的小麦出口占全球的四分之一。战争爆发后，俄罗斯的海上封锁行动导致乌克兰农粮一度无法出口。莫斯科过后迫于压力，允许乌克兰出口小部分的小麦和玉米，但不断炮轰乌能源网络，导致农粮装卸码头经常断电而瘫痪。

俄罗斯也限制自家的谷物出口，推高出口价格。此外，这个全球最大化肥出口国还停止化肥出口，使情况雪上加霜。

《纽约时报》报道，美国和盟国正在设法协助乌克兰通过陆路将农产品运送出国。

美国国务卿布林肯上月在华盛顿与非洲领导人开会时说：“我们正在设法应对大规模的粮食危机。我们都知道，这是很多因素造成的结果，包括俄罗斯侵略乌克兰。”

粮食短缺和价格高企在非洲、亚洲和美洲造成难以承受的苦痛。美国官员表示，饱受战争蹂躏的阿富汗和也门尤其堪忧。

由于成本飙升，埃及、黎巴嫩等国已难以偿还进口粮食的债务和其他开支。即使在美国和英国等富裕国家，因战争而加剧的通货膨胀也已经让较贫穷的人吃不饱。

美开发署：乌是世界粮仓 普京等同攻击全球穷人

美国国际开发署署长鲍尔说：“（俄罗斯总统）普京攻击世界粮仓乌克兰，就是在攻击全球的穷人，在人们处于饥荒边缘的时候加剧全球饥饿。”

俄乌战争爆发前，冠病大流行导致供应链中断，加上世界主要产粮国美国、巴西和阿根廷连续三年干旱，已将粮食价格推到10多年来的最高水平。多国货币兑美元的汇率走弱，也导致这些国家在国际市场上的粮食采购量比往年少。

追踪食品价格的气候与农业数据平台Gro Intelligence的总裁门克尔说：“本来就有很多结构性问题，战争让情况变得更糟。”

去年，世界各地的粮价都高涨，中东、北非和南美的涨幅尤其大。

门克尔说：“所有东西的价格都在上涨，从美国的60%到苏丹的1900%。”

联合国的数据显示，过去六个月里，粮价已从春季的高峰回落，但仍然比往年高得多。预料，粮价接下来还会上升。

纽时指出，农民今冬面临的一个不确定因素就是化肥价格飙升。化肥是农民最大的成本之一，他们会通过提高售价来转嫁成本。此外，他们会减少使用化肥，这将导致产量下降，也会推高粮价。