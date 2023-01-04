乌克兰情报显示 俄拟用伊朗无人机打持久战耗尽乌军力

乌克兰总统泽连斯基说，俄军1月1日和2日派出80多架伊朗制造的“见证者”无人机攻击乌克兰，但全部被击落。他指出，往后被击落的无人机还会更多。

（基辅综合电）乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰掌握的情报显示，俄罗斯正计划利用伊朗无人机发动一场持久作战，以“耗尽”乌克兰军力。

泽连斯基星期一（1月2日）晚上向全民发表视频演讲，提醒乌克兰军民要做好长期抗战准备。他说，在上月31日发射了数十枚导弹后，俄军在1月1日和2日派出80多架伊朗制造的“见证者”无人机攻击乌克兰，但全部被击落。他指出，往后被击落的无人机还会更多。

他说：“据我们接获的情报，俄罗斯计划以伊朗的无人机进行长期攻击，目的是要消耗我们的力量，要耗尽我们民力、我们的空防力量和能源。”泽连斯基表明会采取一切行动，让“恐怖分子”的目标落空。

俄罕见承认63士兵 被乌军导弹袭击丧命

俄军去年下半年在战场上屡次受挫，转而大规模空袭乌克兰各大城市。乌克兰官员说，在基辅加强空防后，俄军最近几个月铺天盖地轰炸能源设施的战术效果已被削弱。

在俄乌继续激战的同时，俄方因为兵员伤亡惨重，引发国内不满情绪，要求严惩失职的战场指挥官。

俄军星期一罕见承认，在新年前夕当天，有63名士兵在乌军对俄控乌东城镇马克耶夫卡（Makiivka）展开的导弹袭击中丧命。

俄国防部发言人科纳申科夫指乌军使用美国提供的高机动性多管火箭系统“海马斯”（HIMARS），向俄军发射六枚火箭弹，两枚火箭弹被俄防空系统拦截，四枚带有爆破弹头的火箭弹击中临时驻扎地。

网上未经证实的录像片段显示，马克耶夫卡的俄军军营发生爆炸后，一栋巨大建筑物被炸成瓦砾。

俄议员要求严查事故 对涉事指挥官刑事追究

乌军承认对马克耶夫卡发动攻击，并称有近400名俄军士兵死亡，另有300人受伤。亲俄官员则指乌军夸大伤亡人数。

这起事件在俄罗斯国内引发不满，有民族主义分子和议员要求惩罚把士兵全都集中在一处的俄军指挥官。他们指责军方忽视战场的危险性，没有做出妥善的部署。

乌东亲俄部队前指挥官、现为俄知名军事博客的基尔金说，袭击造成数百名士兵伤亡。他说，伤亡如此严重是因为被炸的建筑物除了有兵员，还存放了弹药，而且指挥官知道营房处于乌克兰火箭的射程范围内。

俄罗斯上议院议员、前外交部副部长卡拉辛不仅要求对乌克兰及北约进行报复，还要求严查这起事故。

另一名上议院议员、前上议院议长米罗诺夫要求刑事追究那些下达命令将士兵集中在不受保护建筑物内的官员们。