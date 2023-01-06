法国为乌军提供自制轻型坦克 美国考虑供应战车

（巴黎／基辅综合电）法国星期三（1月4日）宣布将为乌克兰提供法国制造的AMX-10 RC轻型坦克，是首个提供坦克给乌克兰的西方国家。美国也在考虑为乌克兰提供战车。

法国是在总统马克龙和乌克兰总统泽连斯基通话后宣布这项安排。法国此前已为乌克兰提供先进的榴弹炮、装甲运兵车、空防导弹与空防系统。

马克龙的助理对媒体说：“总统希望通过提供AMX-10 RC轻型坦克，增援乌克兰……这是西方设计的坦克第一次提供给乌克兰部队。”

目前还不清楚坦克的数量、运送日期及维修等细节。AMX-10 RC轻型坦克专于侦察任务，在法国近年于西非地区与阿富汗的海外军事行动派上用场。法国官员说，这类高效率坦克机动性强。泽连斯基在推特发文感谢马克龙的帮助。

美国总统拜登星期三说，考虑为乌克兰提供布拉德利战车（Bradley Fighting Vehicle）。

美军有数千辆布拉德利战车，这类战车可加强乌军的战场火力，并加强对阵地战的攻坚能力。

美国一名高级官员星期三估计，乌东地区的战斗预计还会持续几个月。“战斗仍很激烈……就我们在乌东城市巴赫穆特（Bakhmut）看到的情况，预料前线其他地方在未来几个月内将继续战斗。”

RBC—乌克兰通讯社星期三报道，乌军事情报局副局长斯基比茨基受访说，由于俄军缺乏精准导弹，他们近日增用伊朗制无人机来打击乌克兰的基础设施。

乌克兰估计，至今俄罗斯已在战争中使用约660架伊朗制造的无人机。俄罗斯与伊朗签订了总数1750架无人机的合同。

不过斯基比茨基提醒，俄军有能力发动大规模导弹袭击。他说，俄军目前的库存导弹足以展开两三场80枚或更多导弹的大规模攻击。

他也说，俄军也在正加紧生产导弹。莫斯科每月能够生产约30枚X-101巡航导弹和约15至20枚“口径”（Kalibr）巡航导弹。

首艘装备锆石导弹 俄护卫舰开始远航训练

另一方面，俄罗斯总统普京星期三宣布，俄首艘装备“锆石”（Zircon）高超音速巡航导弹的海军护卫舰戈尔什科夫海军元帅号开始远航，到大西洋、印度洋及地中海训练。

普京在视频会议上说，锆石高超音速导弹可保护俄罗斯免受潜在的外部威胁，有助保障国家利益。俄罗斯将继续开发武装力量的战斗潜力，生产先进武器装备，在未来数十年捍卫国家安全。

俄国防部长绍伊古说，锆石导弹能够突破任何现代或未来的空防系统，并能对陆海敌人进行精确有力的打击。