美再为乌提供40亿元军援配套 总值迄今最大

（基辅／华盛顿综合电）美国宣布为乌克兰提供一项超过30亿美元（约40亿新元）的军事援助配套，总值为迄今最大。

美国星期五（1月6日）宣布再给予乌克兰30亿7500万美元的军事援助配套，主要包括50辆布拉德利（Bradley）步兵战车和数十辆其他装甲车，但不包括基辅所寻求的先进坦克。

其中28亿5000万美元的军援来自库存、2亿2500万美元来自对外军援基金。这是2021年8月以来，美国总统拜登第29次动用总统行政权，直接从军火库调取援乌配备。俄乌战争爆发后，美国对乌军的援助至此累计超过242亿美元。

负责欧亚事务的美国副助理国防部长库珀告诉记者，这批布拉德利战车配备500枚陶式（TOW）反坦克导弹和25万发25毫米自动炮弹。“布拉德利战车可增强乌克兰在几乎任何天气和地形中进行复杂机动战斗的能力，特别是在乌克兰南部和东部。”

配套还有100辆M113装甲运兵车和55辆MRAP装甲车、18台155毫米榴弹炮，以及火炮弹药、迫击炮弹、防空导弹和小型武器。

乌克兰总统泽连斯基形容这批最新援助“及时而有力”。他在星期五视频讲话中说：“这是我们第一次会获得布拉德利战车，这正是我们需要的。还有新枪械和炮弹，包括高精度武器。”

德法提供步兵战车及坦克

美国总统拜登和德国总理朔尔茨在前一天已宣布会提供装甲车给乌克兰。除了美国的布拉德利，还有德国的黄鼠狼（Marder）步兵战车。

德国政府星期五宣布有关细节时说，将在几周内把足以装备一个营的大约40辆黄鼠狼战车运往乌克兰，并在德国进行操作战车的训练。

法国也宣布，将为乌克兰提供法国制造的AMX-10 RC轻型坦克。法国将是首个提供坦克给乌克兰的西方国家。

美对伊朗无人机供应商 宣布新制裁措施

针对乌克兰境内的民事基础设施频频遭无人机袭击，美国财政部星期五宣布，对伊朗无人机重点供应商实施新的制裁措施。

受制裁的是伊朗圣城航空工业公司的六名高管和董事会成员，包括冻结他们在美的资产以及禁止美国人同他们接触。伊朗这家设计与制造无人机的重点企业自2013年以来便受美国制裁。

伊朗坚称，它是在俄罗斯进军乌克兰之前输送无人机给俄国。莫斯科则一再否则在乌克兰使用伊朗无人机。

据路透社分析，美国对伊朗的最新制裁反映出它担心伊俄进一步合作，如果伊朗未来也提供导弹给俄国，威胁就更大了。

另一方面，乌克兰军事情报部门说，俄罗斯在去年10月征兵30万人之后，本月将再发出动员令，征召可能多达50万人的新兵，显示普京还无意结束战争。