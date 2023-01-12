美国训练乌军操作爱国者导弹系统 俄驻美大使：美“参与”乌战佐证

美国国防部发言人莱德说：“训练乌克兰部队使用爱国者防空导弹系统的工作，最快下周在俄克拉荷马州的锡尔堡军事基地展开，这项训练将让90到100名乌克兰军人在数个月的训练过程中操作、维护并维持这套防御系统。”他说，训练将为乌克兰战场情况量身定制，爱国者系统将运往乌克兰战场。

（华盛顿／基辅综合电）美国将在俄克拉荷马州为乌克兰军人提供“爱国者”防空导弹系统培训，俄罗斯驻美大使安东诺夫回应称，这是美国政府“参与”乌克兰战争的佐证。

美国国防部发言人莱德在星期二（1月10日）的记者会上说：“训练乌克兰部队使用爱国者（Patriot）防空导弹系统的工作，最快下周在俄克拉荷马州的锡尔堡（Fort Sill）军事基地展开……这项训练将让90到100名乌克兰军人在数个月的训练过程中操作、维护并维持这套防御系统。”

为乌战场量身定制 提供另一种能力抵御空袭

他说，训练将为乌克兰战场情况量身定制。接着，爱国者系统将运往乌克兰战场。他补充道：“爱国者将为乌克兰人民提供另一种能力，来抵御俄罗斯持续的空袭。”

雷神公司（Raytheon）生产的MIM-104“爱国者”原为拦截高空的飞机而开发。爱国者在1980年代改良，以对付战术弹道导弹，首度派上用场时，是在波斯湾战争期间用来对付伊拉克所使用的俄制飞毛腿导弹。

针对美国的培训计划，俄驻美大使安东诺夫说，美国政府的目的是“借乌军士兵，在战场上对俄军施加最大伤害”。

他透过大使馆发出的声明说，美国办培训课程，事实上参与在乌克兰的冲突。

加拿大德国都将提供 爱国者导弹系统给乌克兰

美德领导人与1月5日通话后，德方也宣布向乌提供额外的“爱国者”导弹防御系统。到墨西哥出席北美领导人峰会的加拿大总理特鲁多星期二告诉美国总统拜登，加拿大将购买一套爱国者系统，供应给乌克兰。

与此同时，德国外长贝尔伯克星期二突访接近俄边界的乌克兰东部城市哈尔科夫，承诺德国将为乌克兰提供更多武器与协助。

贝尔伯克与乌克兰外长库莱巴会谈前发布声明说：“这座城市是俄罗斯侵略乌克兰战争的明证，也是平民，尤其是东部人民每天面临的无尽苦难的象征。”

贝尔博克离开数小时后，哈尔科夫市再遭俄军轰炸，该市市长促民众待在防空设施内。

另一方面，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团声称已控制了乌东顿涅茨克州矿业城镇苏勒答尔（Soledar），但战斗仍在继续。俄国防部11日宣称俄空降部队已经从北部和南部包围苏勒答尔，但克里姆林宫发言人佩斯科夫承认，俄军伤亡惨重。

苏勒答尔是战争爆发以来战情激烈的城镇之一。乌方此前说，苏勒答尔遭到俄军的猛烈攻击，但乌军仍然坚守阵地。