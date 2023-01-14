分析：再撤换指挥官显示普京不满俄乌战事不利

俄罗斯星期三宣布由武装力量总参谋长格拉西莫夫出任负责俄乌战事的区域联合部队总指挥。分析员认为，让陆军总参谋长负责地面战极不寻常，他们也质疑在前线城市出现激烈战斗之际撤换将领是否明智。

（巴黎／基辅综合电）分析员指出，俄罗斯总统普京再次撤换俄乌战事的指挥官，显示他对乌克兰的抵抗感到恼火，也对俄军迟迟无法赢得战事日益不耐烦。

俄罗斯星期三宣布由武装力量总参谋长格拉西莫夫出任负责俄乌战事的区域联合部队总指挥。分析员认为，让陆军总参谋长负责地面战极不寻常，他们也质疑在前线城市出现激烈战斗之际撤换将领是否明智。

莫斯科一名国防分析师对法新社说，普京撤换指挥官表明“事情并没有按原定计划进行”。

有分析家质疑在前线城市巴赫穆特（Bakhmut）周围正在激战的情况下换将是否妥当。法国国际关系研究所（IFRI）的俄罗斯问题专家卡斯托埃瓦说：“在战斗中更换作战负责人是不一致的行动，它没有发出一个好的信号，让整个等级制度从上到下失去平衡。”

接受法新社采访的专家说，莫斯科的举动很可能预示它将加强军事行动，例如展开新的攻势和新的动员行动。

俄罗斯军事专家赫拉姆奇欣说：“很明显的，（俄军）有扩大战斗规模的计划。”他认为俄罗斯的目标是要在9月30日完全控制它所吞并的四个乌克兰地区，即卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热。

现在，俄乌两军仍在乌东顿涅茨克州矿业城镇索莱达尔（Soledar，前译苏勒答尔）激烈交战。乌克兰星期五（1月13日）说，它正在抵抗俄军对索莱达尔的“高强度”攻势，基辅方面指莫斯科正在那里部署更多军队。

乌克兰副国防部长马利亚尔说：“索莱达尔过去一夜激烈交战，战斗仍在继续。敌人把几乎所有主力部队转移到顿涅茨克前线，并且保持密集攻势。”她早前形容索莱达尔是这场战争“最凶狠、最激烈”的一场。

乌克兰总统泽连斯基星期四在视频讲话中感谢索莱达尔的两支部队，说他们“坚守阵地，给敌人造成重大损失”，但没有提供更多细节。

泽伦斯基说，他和乌军高级指挥官分析了在索莱达尔和附近城镇增援的必要性，以及未来几天的下一步行动。泽连斯基承诺将为乌军提供所需的一切武器以抵御俄军的入侵。

顿涅茨克州州长基里连科星期四对乌克兰国家电视台说，索莱达尔仍有559名平民受困，包括15名儿童。索莱达尔战前人口约一万人。

消息指俄雇佣兵组织已占领 索莱达尔

近日不时传出索莱达尔沦陷的消息，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团（Wagner）更在星期三称其部队已占领了索莱达尔，但莫斯科国防部表示战斗仍在继续，俄国防部星期四公布的军事地图，并未显示索莱达尔已受俄军控制。乌克兰方面则一再否认索莱达尔失陷。

观察人士认为，索莱达尔没有什么战略重要性，拿下这个城镇，只是让军事屡次受重挫的俄罗斯挽回一些颜面而已。