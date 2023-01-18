乌总统夫人率团到达沃斯 发言向国际争取更多军援

泽连斯卡会在其中一场会议上发言，她的丈夫、乌克兰总统泽连斯基将在星期三和星期四论坛会场外发表线上演讲。

（达沃斯综合电）乌克兰第一夫人泽连斯卡率领一支高层代表团到瑞士达沃斯出席世界经济论坛，游说西方为乌克兰提供更多援助和武器。

泽连斯卡会在星期二（1月17日）其中一场会议上发言，她的丈夫、乌克兰总统泽连斯基将在星期三和星期四论坛会场外发表线上演讲。

达沃斯年度会议汇集了各国数百名政府首脑、部长和数千名商界领袖，俄罗斯侵略乌克兰是今年峰会的主题之一。北约秘书长斯托尔滕贝格定星期三出席会议。

基辅、尼古拉耶夫和利沃夫等乌克兰大城市的市长，以及经济、文化和数码事务部长等人都出席，使乌克兰代表团成为此次国际论坛最大的代表团之一。

基辅市长克利奇科：基础设施随时可能崩溃

基辅市长克利奇科星期一在会场外对记者说，他们前来达沃斯，就是要向国际争取更多援助。他强调说：“直接交谈非常重要……建立人际关系非常重要。”

他说，这场战争是一场大悲剧，完全摧毁了乌克兰经济及公民的正常生活。他呼吁西方盟友必须尽快提供空防系统，协助乌克兰抵御俄军的猛烈空袭。

克利奇科也指俄罗斯的导弹袭击及冬天的寒冷天气，让地方当局承受越来越大的压力，基辅的基础设施随时可能崩溃。

乌克兰中南部第聂伯罗市长菲拉托夫在脸书发文说，俄军上星期六袭击该市一栋公寓大楼，造成的死亡人数增至44人。目前仍有30人生死未卜。

法新社报道，乌克兰一支团队上星期天傍晚抵达美国俄克拉荷马州的锡尔堡（Fort Sill）军事基地，学习如何操作和维修爱国者导弹防御系统。

美国去年底向乌克兰承诺会提供爱国者导弹。五角大楼本月初说，会有90名至100名乌克兰士兵前来美国接受几个月训练，学习操作这类导弹系统。

乌克兰现在除了空防系统，也急需更多战车尤其重型坦克，以对抗俄军地面部队。德国因为国防部长突然辞职，在军援方面出了点状况。

德国经济部长哈贝克星期二在论坛会场外接受德国媒体采访说，德国下一任国防部长的首个议程，就是决定是否向乌克兰提供主战坦克。

备受抨击的原防长兰布雷希特星期一辞职，德国政府隔天证实，下萨克森州州内政部长皮斯托里奥斯（Boris Pistorius）将担任防长。

另外，克里姆林宫说，俄罗斯总统普京星期一与土耳其总统埃尔多安通电话时，抨击西方增加对乌克兰的武器供应。

普京指基辅在西方支持下，加大对俄军事对抗是在自取灭亡。普京还指责基辅拒绝他提出的停战建议；埃尔多安则重申，土耳其准备为俄乌进行调解以寻求持久和平。

塔斯社引述国防消息来源报道，俄罗斯已制造第一批具核能力的海神（Poseidon）超级鱼雷，可部署在别尔哥罗德（Belgorod）核潜艇。核潜艇海军人员也已经完成对鱼雷的测试。

普京2018年在一次演讲中称，海神超级鱼雷几乎无坚不摧，当今世界没有任何武器可以抵挡它的攻击。