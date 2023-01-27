保护古迹免遭战火破坏 乌港市敖德萨老城区列濒危世遗名录

敖德萨有不少著名的历史古迹。俄罗斯入侵以来，已经好几次猛烈轰炸敖德萨，去年7月，敖德萨美术博物馆的楼顶大玻璃和窗户，有一部分被炸毁。老城区被列入《濒危世界遗产名录》，将能够获得更多国际财政和技术援助以进行修复。

（巴黎综合电）联合国教科文组织（UNESCO）不顾俄罗斯反对，把乌克兰的黑海战略港口城市敖德萨（Odessa）具有历史意义的老城区列入《濒危世界遗产名录》，以保护自俄罗斯侵略以来持续受到威胁的敖德萨文化遗产。

教科文组织世界遗产委员会的决定，也要让这个有“黑海珍珠”之誉的历史中心，能够获得更多国际财政和技术援助以进行修复。

世遗会委员会的21个成员国星期三（1月25日）在巴黎开会，以6票赞成、1票反对、14票弃权的表决结果，批准将这座城市的指定区域列入名录。

俄罗斯试图拖延表决，但没有成功。不过，这也使委员会花了好几个小时讨论，才有结论。

敖德萨有不少著名的历史古迹，包括歌剧院、大教堂以及直通港口的滨海大道。自俄罗斯在去年2月24日入侵以来，已经好几次猛烈轰炸敖德萨，同年7月，1899年落成的敖德萨美术博物馆的楼顶大玻璃和窗户，有一部分被炸毁。

联合国教科文组织总干事阿祖莱发表声明说，敖德萨这个“自由的城市、世界的城市、传奇港口”在电影、文学和艺术领域留下印记，在战争持续的当儿，世遗会的决定“反映了我们保护这座城市免受更大破坏的集体决心。”

此外，教科文组织将为近千件艺术品和敖德萨国家档案馆的文献收藏的数码化提供设备，并为重要建筑物以及露天艺术品的保护提供装备。

俄指责教科文组织“出于政治动机”

乌克兰总统泽连斯基说，这一决定“将帮助我们保护敖德萨”。他指责俄罗斯只会搞恐怖行径与袭击进行破坏。泽连斯基去年10月要求将该市列入名录，以保护其免遭俄罗斯轰炸。

俄罗斯外交部星期三指责联合国教科文组织的这个决定“出于政治动机”，认为西方国家违反了标准程序，没有尊重教科文组织现有的高标准，仓促决定把敖德萨列入世界遗产名录。

俄方称，敖德萨面对的唯一威胁，是来自“乌克兰的民族主义政权”。