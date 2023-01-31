韩国解除室内口罩令 公交与高风险场所除外

韩国星期一（1月30日）起解除室内戴口罩规定，但搭乘公共交通工具、出入医疗机构等高感染风险场所除外。专家说，依目前状况预测，例外场所的戴口罩规定最快5月可全面解除。

韩国中央灾难安全对策本部30日说，政府当天起仅建议民众在室内戴口罩，不再强制要求。不过，医疗机构、药店、高风险场所、公共交通车厢等，仍需要戴口罩。

韩国冠病疫情特别对应团长兼国家传染病危机应对顾问委员会委员长郑锜硕说，民众大概可从今年5月起完全不受戴口罩义务的约束。所有相关讨论均将以委员会为中心充分进行，并参考最新疫情指标。

韩国政府去年9月全面解除室外戴口罩规定，但因疫情反复，加上冬季病毒好发期影响，对是否解除室内戴口罩规定保持谨慎态度，一直到今年1月才宣布二阶段解除配戴口罩义务，除公共交通、医疗机构等高风险场所外，都不强制戴口罩。

虽然政府从1月30日起解除室内口罩令，但记者看到大部分民众仍在室内戴着口罩。

在首尔江南健身房戴着口罩运动的李妈妈（58岁）说：“已经习惯戴着口罩运动，所以今天也戴了。以后看其他人不戴口罩，那我应该会摘下口罩吧。”

朴姓高中生（18岁）说：“补习班老师最近确诊，这周停课，看到她确诊，觉得在室内不戴口罩还是有点危险。我暂时还会继续戴着口罩去补习班。”

韩国政府1月25日新公布的全国疫情风险等级，时隔13周降至“低”等级，疫情显著放缓；韩国中央防疫对策本部统计，截至1月30日零时为止，单日新增确诊病例降至7416起，为去年7月底以来新低，也较一周前减少1801起。

确诊者仍须居家隔离七天

在口罩规定放宽后，确诊者居家隔离规定是否解除也受关注，韩国目前仍规定确诊者须居家隔离七天，有意见认为可先缩短至三天。郑锜硕说，研究显示，10名奥密克戎BA.1.1病毒感染者中就有一人在确诊第八天仍有传染力，要放宽居家隔离规定仍需要更安全证据支持。