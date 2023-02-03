战事爆发近一周年 乌防长：俄军或准备发动新一轮大规模袭击

（基辅／柏林综合电）俄乌战事爆发即将满一年之际，乌克兰国防部长列兹尼科夫警告，俄罗斯正在动员大量兵员，准备发动新一轮大规模攻击，时间最快可能在2月24日。

列兹尼科夫星期四（2月2日）对法国媒体说，俄罗斯正“试图做些什么”来纪念入侵乌克兰满一年，并已为此动员多达50万人。

去年9月俄总统普京下令动员30万人参战，列兹尼科夫认为，俄罗斯动员及派到乌克兰的士兵比莫斯科公布的多了许多。

列兹尼科夫说，乌军指挥官正寻求“稳定前线并展开反攻”，并有信心今年可取得军事胜利。他也说，乌军不能丧失这几个月来在战场上取得的主动权。

一般认为，俄军很可能发动春季攻势。华盛顿智库战争研究所（ISW）就说，俄罗斯可能“要果断行动”，在乌克兰东部发动大攻势。

乌克兰情报部门指普京已下令俄军，在春季结束前攻占整个乌东顿巴斯地区。北约秘书长斯托尔滕贝格星期一警告，普京不仅要占领乌东，而是要控制乌克兰。

乌克兰副防长马利亚尔星期三说，乌东的激烈战斗有增无减，俄军试图在利曼（Lyman）附近攻破乌军防线，重新占领这个具有战略意义的重镇。去年10月，乌军把俄军赶出利曼。

乌军参谋总部星期三晚发表声明说，交战热点地区巴赫穆特（Bakhmut）一带遭俄军猛烈炮轰。巴赫穆特几个月来不断遭轰炸，另一主要目标阿瓦迪夫卡（Avdiivka）也被猛攻。

波兰称准备提供F-16战斗机

波兰总理莫拉维茨基星期三说，准备向乌克兰提供F-16战斗机，但这只能是与其他北约伙伴协调行动的一部分。

他接受德国《图片报》访问说：“如果这是北约一致的决定，我会支持提供这些战斗机。我会以北约成员国的共同决定为依据。”

英国防长华莱士星期三回答媒体询问时表明，英国尚未决定是否提供战斗机，但认为当前这不是正确的做法。

华莱士说，英国战斗机很复杂，可能不适合乌克兰；乌克兰现在真正需要的是装甲车和坦克。他认为俄乌战争今年的进展，取决于乌军如何善用西方装甲战车在地面战抗击俄军。

欧盟正在加紧训练乌克兰士兵，它星期三宣布把要培训的乌军人数增加一倍至3万人。

一名欧盟官员说，欧盟去年11月为乌军制定训练计划，当时的目标是训练1万5000人，估计今年第二季之前就可以实现，因此决定多训练1万5000人。