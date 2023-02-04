“我们有东西可反击” 普京暗示或对乌动用核武

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京在第二次世界大战纪念活动上，把当年苏联战胜德国纳粹与目前俄国在乌克兰的军事行动相提并论，并再次暗示可能动用核武器。

普京星期四（2月2日）在俄罗斯南部伏尔加格勒市（Volgograd）举行的二战纪念活动上致辞时借古论今，将俄罗斯在乌克兰的“特别军事行动”与1941年至1945年苏联对德国纳粹的战争相比，强调俄国势必“战斗到底”。

伏尔加格勒市前称“斯大林格勒”（Stalingrad），这个活动是纪念80年前苏联军在斯大林格勒保卫战中击退德国纳粹与盟国的军队。

普京说，俄国如今再次受到德国坦克威胁，但俄国的回应将远远不止于派出坦克。

“我们一次又一次被迫击退西方的集体侵略。我们不会向他们的边界派去坦克，但我们有东西可以反击，而不仅仅是装甲车。所有的人都应该明白这一点……跟俄罗斯打一场现代战争会是完全不同的情况。”

自去年2月24日向亲西方的乌克兰出兵以来，普京就一再警告，如果冲突升级，他会使用核武器。

在俄乌战事将满一年之际，欧盟—乌克兰峰会星期五（3日）在乌克兰首都基辅召开。乌克兰总统泽连斯基在峰会前夕促请欧盟加紧对俄实施更多制裁，协助乌克兰早日击退俄军。

欧盟委员会主席冯德莱恩周四与泽连斯基会谈后，承诺为乌克兰提供更多经济、军事和政治援助。

她也宣布，海牙将设立一个国际中心，处理起诉俄罗斯在乌克兰的侵略罪行。

她在与泽连斯基的联合新闻发布会上说：“这是民主国家与独裁政权的斗争。我们会继续加大对莫斯科施压。”

美国将提供 新型陆基远程火箭

另一方面，美国即将宣布援助乌克兰的新配套，包括提供可装备炸弹的新型陆基远程火箭。

美国官员透露，白宫和五角大楼星期五会宣布一个总值17.5亿美元（约23亿新元）的援助乌克兰新配套，其中包含向波音公司订购的全球卫星定位系统制导炸弹（GPS-Guided Bomb），总值不超过2亿美元。

这种远程混合武器结合了两种经过验证的装置；一是目前广泛使用的GPS制导的空军小直径炸弹，另一个是乌克兰军队已在使用的陆军火箭。这个武器可以精准打击130公里外的目标，误差不到102公分。

不过，与美国和盟国提供的其他武器一样，这套系统最快要几个月后才能运到乌克兰。一名行业人员说，一般上美国空军发出订购合同后，第一批武器要等大约九个月才能交付。