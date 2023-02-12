拜登本月20日访波兰 阐明若有需要将继续援乌

（华盛顿／基辅综合电）美国总统拜登将于本月20至22日到波兰访问，在乌克兰战争爆发一周年之际，阐明只要有需要，美国将继续为乌克兰提供额外援助的立场。

白宫新闻秘书让—皮埃尔星期五（2月10日）在记者会说，拜登此访将与波兰总统杜达举行双边会晤，“讨论双边合作以及我们支持乌克兰和加强北约威慑的集体努力”。

拜登还将与“布加勒斯特九国机制”（Bucharest Nine）成员国的领导人会谈，重申美方对北约安全的坚定支持。这个机制由罗马尼亚和波兰共同倡议，并于2015年在布加勒斯特召开首次峰会，参加的是北约的九个东欧成员。

让—皮埃尔说，拜登也会针对2月24日“俄罗斯野蛮和无端入侵乌克兰一周年”发表演讲，表明美方继续支持乌克兰的立场。

拜登之行恰逢俄罗斯总统普京2月21日在莫斯科发表国情咨文。

对于美方会否借此访问宣布新的对乌安全援助，白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比在记者会上回应称，拜登“肯定会明确表示，美国将为乌克兰提供额外的安全、财政和其他援助”。但柯比未透露细节。

拜登的幕僚为次行策划了数周，希望借此时机强调乌克兰人民的坚韧和乌克兰盟友的团结一致。

多个欧洲国家的领导人都已到过乌克兰首都基辅访问。拜登的夫人吉尔·拜登2022年5月也曾突访乌克兰西部。不过出于安全考量，一般相信拜登不太可能前往乌克兰。

美助理防长：俄主战坦克半数被乌摧毁

在战事方面，负责国际安全事务的美国助理国防部长塞莱斯特·沃兰德星期五在一场线上活动说，俄罗斯可能有一半的主战坦克已被乌克兰摧毁或缴获。但他没有提供确切数字。

在总统泽连斯基结束欧洲访问行程返国后，乌克兰多地的能源设施再度遭俄罗斯空袭轰炸。乌克兰武装部队在星期五晚间的简报中说，俄军向全国发射了100多枚导弹，并发动12次空袭和20次炮击。乌方说，军队摧毁了俄方61枚巡航导弹。

乌克兰能源部长加卢申科透露，俄罗斯用导弹和无人机袭击了六个地区的能源设施，导致乌克兰大部分地区停电。

俄罗斯国防部星期六（2月11日）在每日简报中证实对乌关键能源设施进行“大规模袭击”，并称袭击阻断了外国武器装备通过铁路运往乌克兰战区。

国际信用评级公司穆迪星期五把乌克兰的主权债务评级从Caa3下调至Ca，这意味着其主权债务“具有高度投机性并且……可能违约或非常接近违约。”

据消息人士说，国际货币基金组织代表将于下周在华沙与乌克兰官员会面，商议乌克兰争取的一项数十亿美元借款计划。