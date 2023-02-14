日本疫情趋缓 提前两个月解除口罩令

日本的冠病疫情明显趋缓，全国各地的新增病例普遍大减，当局决定在3月13日解除室内戴口罩的规定，即到时无论在室内或户外，是否戴口罩都可随意。

日本首都东京星期天（2月12日）的新增冠病病例799起，是去年6月中旬以来的第一次低于1000起，星期一810起。日本卫生当局研判，第八波疫情已进入尾声，因此向各商业单位发布冠病基本应对措施松绑的指示，新准则不再包含“室内须戴口罩”。

据报道，日本首相岸田文雄近期出访美国和欧洲之后，就考虑在5月解除口罩令。不过，上周政府疫情对策会议讨论松绑防疫措施的细节时，岸田建议在3月各大院校举行毕业典礼和4月学校开学前解除室内口罩令。

最终，政府敲定3月13日开始松绑，给予各界至少一个月的时间调整和做准备。

岸田星期一（2月13日）在记者会上说：“今年3月在各大院校毕业典礼上，学生和师长们原则上不用戴口罩，我希望大家前去出席时都能够展露欢颜。在开学典礼上，人们也可摘下口罩唱国歌。”

目前，日本基本上主张在所有公交内戴口罩，不过当局配合政策调整，列出了乘坐各种公共交通工具时是否戴口罩的建议。

据交通部的公告，在有指定座位的新干线、飞机与轮船，以及德士，人们可以自行决定是否戴口罩，不过如果是在拥挤的公交车上，还是鼓励戴口罩。

日本在防疫期间虽然从不惩罚违规不戴口罩者，但自2020年春季疫情暴发之后，戴口罩一直列为防疫基本措施的重中之重。即使去年防控措施随疫情放缓而放宽后，要求室内戴口罩的做法一直保持。

卫生部长加藤胜信在记者会上说：“即使一些措施解除了，但作为基本的卫生措施，尤其是在养老院和医院等设施内，戴口罩还是有效的防疫对策。”

樱美林大学社会健康心理学教授山口创说，调查显示，大多数人认为，这三年来口罩已成为确保安全的一种必要配件，日本人不会因为政策改变就马上摘下口罩。

他说，其实日本人向来就不抗拒戴口罩，疫情暴发初期是最快普及戴口罩的国家。他预测，日本要回到疫前多数人不戴口罩的状态，至少还需要两个月到六个月的时间，或许会是世界上人们最迟摘下口罩的国家。

一名餐馆服务生说：“我虽然觉得戴口罩很难受，但我做的是服务行业，为了顾客，我暂时不会摘下口罩。”

一个大三女生说：“从进入大学到现在，我们一直戴着口罩，这让我难以辨认朋友的样貌。我期待回到没有口罩的日子，但也要看周遭情况如何而定。”