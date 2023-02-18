泽连斯基：不会为潜在和平协议 放弃任何乌克兰领土

（基辅综合电）乌克兰总统泽连斯基接受英国广播公司专访时重申，乌克兰不会为了与俄罗斯达成潜在的和平协议，放弃任何乌克兰领土。

英广星期四（2月16日）报道，泽连斯基认为，割地求和会让俄罗斯食髓知味，但西方向乌克兰供应武器则能更快带来和平。他对访员说：“当然，现代武器可以加快和平进程。武器是俄罗斯唯一能够理解的语言。”

对于这场战争将如何结束，泽连斯基说，乌克兰是为生存而战，“我们要安全保障。任何领土妥协都会使我们这个国家变得更弱。”

泽连斯基指俄罗斯的春季攻势已经展开，“俄军已从数个方向发动攻势”，但他相信乌军仍有能力继续抗敌，并再次呼吁西方国家提供更多军事援助，让乌军得以展开反攻。

泽连斯基已在上星期会见了英国和欧盟的领导人，争取让他们提供现代武器。不过，乌克兰对西方交付武器的速度越来越失望。上月英、德、美等国承诺提供主战坦克，但要过几个星期才会送抵战场。

基辅方面说，俄军星期四向乌克兰各地发动导弹攻势，并轰炸乌克兰最大炼油厂克列缅丘克（Kremenchuk）炼油厂，损毁程度尚不清楚。

乌军总参谋部当天傍晚发布战况报告说，俄罗斯轰炸乌克兰东部与南部的20多个据点。乌空军说，他们击落16枚俄军导弹，命中率比平时低。乌军无法击落俄方的三枚KH-31导弹和一枚反舰巡航导弹。

俄雇佣兵组织瓦格纳集团首领普里戈任已说，战斗激烈的乌东前线城市巴赫穆特可能在4月沦陷。

美国副国务卿努兰星期四透露，美国和盟友计划在俄乌战事爆发一周年之际，对俄罗斯实施新的既深且广的一揽子制裁措施，特别是要限制技术流向俄罗斯国防工业。

另外，彭博社报道，俄乌战事即将迈入第二年，分析员认为双方付出的代价会越来越高，而冲突持续的时间越长，经济损失就越大。

乌克兰2022年的国内生产总值（GDP）萎缩30％以上，官方的通货膨胀率为20％，但实际上可能超过30％，人民生活苦不堪言。

相比之下，俄罗斯去年的GDP仅下滑3％，通胀率为13.8％，不会比一些西方国家差很多。不过，俄官方统计数据可能具误导性。

分析说，俄罗斯经济前景也因军事损失和人员外流而更黯淡。许多专才为了不被征召上战场而逃出国门，保守估计已有约50万人离开俄罗斯。