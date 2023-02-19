欧洲国家誓言加大支持乌克兰 法德吁盟国加快军援

（慕尼黑／华盛顿综合电）欧洲国家在慕尼黑安全会议上誓言，会加大对乌克兰的支持以反抗俄罗斯。法国和德国两大国也一改过去的谨慎态度，呼吁盟国加快和加深对乌克兰的援助。

在德国慕尼黑举行的安全会议在当地时间星期五（2月17日）开幕，与会者约850人，包括40多个国家的政府和国际组织的领袖。俄乌冲突是此次会议的当然主要议题。

法国总统马克龙发言时说，呼吁盟国协助乌军展开反攻。他说，俄罗斯选择让战争升级，甚至犯下战争罪和攻击平民设施，因此已经不适合与它谈判。他表明，法国已做好应对“长期冲突”的准备。

德国总理朔尔茨也说会“持久”支持乌克兰，并促请盟国加快向乌克兰交付所承诺的重型坦克。“可以提供先进坦克的国家应该马上这么做。”

他还一改之前对供应德国先进的豹型主战坦克的迟疑态度，称接下来会尽力说服其他西方国家尽快运送坦克给乌克兰。

美国副总统哈里斯也指俄军犯下战争罪，呼吁盟国支持国际法庭针对俄军战争暴行而进行的审判。她在会场外接受美国全国广播公司（NBC）新闻台采访时说：“有报告揭露俄军进行性侵，连年仅四岁的儿童也无法幸免……这些都是战争罪，美国正在尽所能支持乌克兰和全球的调查与司法准备，他们正在收集证据并将追究俄罗斯的责任。”

出席慕安会的包括美国国务卿布林肯、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅和北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格；俄罗斯没有受邀出席。美国派出的代表团规格最高、人数最多；除了副总统和国务卿，还有参议院多数党领袖舒默与少数党领袖麦康奈尔。美国官员说，这是要显示美国大力支持乌克兰。

乌克兰总统泽连斯基通过视频向大会发表演讲，再次呼吁西方国家加快军援的速度。

他说，俄罗斯总统普京的侵略行动不会停留在乌克兰，因此西方须尽快交付武器协助乌军抗敌。“显然的，乌克兰不会是他的最后一站。他们将一路挺进……在某个时间点对付前苏联其他成员国。”

泽连斯基重申，乌克兰必须加入欧盟和北约。波兰总理莫拉维茨基大表支持，指基辅情况“特殊”，可不必遵循加入欧盟的漫长程序。

另一方面，白宫说，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳（Wagner）在乌克兰遭受重创，战事爆发近满一年来，此组织已有3万多人伤亡，其中约9000人死亡。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期五说，估计自12月中旬以来，在乌克兰阵亡的瓦格纳兵员约4500人，这也显示乌克兰东部前线战斗激烈。

美国国防部则透露，美国为乌克兰士兵提供的各种军事训练按计划推进，有助于乌军展开大反攻。据五角大楼发言人莱德，第一批约635名乌军士兵已经在德国完成了由美军提供的训练，学会如何操作M2布拉德利（Bradley）步兵战车。

美国已同意向乌克兰提供100多辆这类配备25毫米机炮并能发射反坦克导弹的战车。

莱德也说，乌克兰的一个机械化营和一个野战炮兵营两星期前刚展开训练，另两个营的训练下星期也将开始。