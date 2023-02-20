欧盟探讨联合采购炮弹 助乌抵御俄国攻势

（基辅综合电）欧洲联盟紧急探讨由各成员国联手购买弹药，以协助乌克兰抵御俄罗斯的攻势。

欧盟外交官和官员透露，欧盟外长星期一（2月20日）在布鲁塞尔开会时，将讨论联合采购基辅急需的155毫米炮弹。

他们指出，联合采购比成员国个别采购更有效率，而且更大的订单也将推动业界投资于增加产能。

欧盟委员会主席冯德莱恩周六在慕尼黑安全会议上说：“现在确实是时候加快和扩大生产乌克兰迫切需要的标准化产品。”

她过后回答记者询问时说，她相信形势紧迫将说服欧盟成员国放弃长久以来在国家层面购买武器的做法。

“在俄罗斯对乌克兰发动的这场残酷战争中，我们看到我们可以在压力下移山。”

她补充说，联合军购可能类似于欧盟之前预先采购冠病疫苗的方式。

预料欧盟不会在周一的会议上做出任何决定，但一名欧盟外交官说，当局可能在未来几天内发布公告。

他也说，欧盟正在关注如何提高产量，以及如何为联合采购提供资金。据了解，一部分资金可能来自欧盟军事援助基金“欧洲和平机制”。

欧盟外交官和官员没有具体说明欧盟可能在联合采购上花费多少钱，但提出联合采购的爱沙尼亚建议，今年可用约40亿欧元（约57亿新元）购买100万发155毫米炮弹。

另一方面，俄罗斯驻美国大使安东诺夫星期天驳斥华盛顿有关俄罗斯犯下危害人类罪的指控，称美国正试图妖魔化莫斯科和煽动乌克兰危机。

美国副总统哈里斯周六在慕尼黑安全会议上说，拜登政府已经得出结论，俄罗斯过去近一年入侵乌克兰期间犯下了“危害人类罪”。

战事方面，俄罗斯国防部周六说，俄军已占据乌克兰东部主要战区以北的格里亚尼基夫卡（Hrianykivka）村庄。

乌克兰总参谋部过后发布简报说，该村庄遭到炮击，但没有提及是否已经被俄军攻陷。

格里亚尼基夫卡位于哈尔科夫州、距离顿涅茨克州巴赫穆特市（Bakhmut）以北约180公里；俄乌两军最近几周在巴赫穆特激战。

乌克兰总统泽连斯基周六在视频讲话中感谢顿涅茨克地区的乌军，称“那里正展开最惨烈、最重要的战斗”。

泽连斯基也说，尽管乌克兰电力系统遭到俄军的一系列大规模袭击，但乌克兰大部分地区还有电力供应，他赞扬维修人员所做的努力。

不过，乌克兰南部港口城市敖德萨仍实行保护性停电措施，首都基辅部分地区也可能实行同样的保护措施。