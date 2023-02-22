普京发表国情咨文宣布 俄暂停参与新削减战略武器条约

整理 /
蔡添成

来自 / 联合早报

更新 /
更新 / 2023年2月22日 8:52 AM
发布 /
发布 / 2023年2月22日 5:00 AM
俄罗斯总统普京星期二（2月21日）在莫斯科克里姆林宫附近的会议中心向俄联邦议会国会议员和军事将领发表年度国情咨文。（法新社）
俄罗斯总统普京星期二（2月21日）在莫斯科克里姆林宫附近的会议中心向俄联邦议会国会议员和军事将领发表年度国情咨文。（法新社）

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普京说，有消息指美国已在考虑进行实际的核武器试验，如果美国这么做，俄罗斯也会对等进行。他警告美国，俄军新的战略武器系统已进入战斗状态。

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京星期二（2月21日）宣布，暂停参与和美国签署的《新削减战略武器条约》。他并警告，如果美国恢复核试，俄罗斯也会这么做。

普京当天中午（新加坡时间同日傍晚5时）向俄罗斯联邦议会发表国情咨文，阐述他对俄乌战争、俄罗斯与西方对抗，以及国际形势的看法。

称盼和平解决与乌冲突 西方国家却背后搞破坏

普京说：“我今天被迫宣布，俄罗斯将暂停参与战略武器条约。”他强调，俄罗斯并不是退出这项条约。他说，有消息指美国已在考虑进行实际的核武器试验，如果美国这么做，俄罗斯也会对等进行。他警告美国，俄军新的战略武器系统已进入战斗状态。

美俄2010年于布拉格签署这项限制两国核弹数量的条约，隔年生效。拜登上任后不久，两国在2021年同意把条约有效期延至2026年。

在谈到俄乌战争时，普京说，俄罗斯希望和平解决乌克兰冲突，但西方国家在背后搞破坏，试图把俄乌战争变成全球与俄罗斯的对抗，进而威胁俄罗斯的生存。

“我们正尽一切可能和平解决这个问题，通过谈判以和平方式摆脱这场艰难的冲突，然而，一个截然不同的场景在我们背后酝酿。”

普京对议会两院和军事将领们说：“他们（西方）打算把局部冲突转化为全球对抗，我们是这样理解的，并将做出相应的回应。因为在这种情况下，这攸关我们国家的生存。”

普京誓言，俄罗斯将继续在乌克兰战斗。他指西方分化俄罗斯社会的企图不会得逞，并说大多数俄罗斯人都支持打这场仗。

对于美国等国家以一系列制裁行动打击俄罗斯，普京指这些制裁是为了在经济上击垮俄罗斯。“他们想让人民受苦……但他们的算计落空了。俄罗斯经济和管理比他们想象的要强大得多。”

普京指西方意图制裁俄罗斯，反倒面临数万亿美元的风险，俄罗斯的资金流至今仍未枯竭。

美国总统拜登星期一在完全没有对外预报的情况下，访问乌克兰首都基辅，并同乌总统泽连斯基会晤。

拜登指普京当初认为乌克兰很弱、西方是分裂的，因此近一年前挥军入侵乌克兰，事实证明他误判形势。

拜登访问基辅时，美国国务院宣布再向乌克兰提供4.6亿美元（约6.16亿新元）的援助。自俄乌战争爆发以来，美国前后已向乌克兰提供超过240亿美元的安全援助。

克里姆林宫星期二说，俄方仔细观察拜登对基辅的访问。克里姆林宫发言人佩斯科夫说，对俄罗斯而言，拜登的基辅之行“没有什么特别”。

拜登星期一晚抵达波兰首都华沙，他星期二与波兰总统杜达会晤时强调美国依然强力支持乌克兰， “正如我昨天在基辅告诉泽连斯基总统的那样，我们对乌克兰的支持仍然坚定不移”。

拜登指波兰对邻国乌克兰的支持“确实非同寻常”。杜达则说，多亏了拜登， “我们看到美国能够维持世界秩序”。

拜登也说，在俄罗斯侵略乌克兰近一年后，如今的北约比以往任何时候都更强大。

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