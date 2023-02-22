普京发表国情咨文宣布 俄暂停参与新削减战略武器条约

普京说，有消息指美国已在考虑进行实际的核武器试验，如果美国这么做，俄罗斯也会对等进行。他警告美国，俄军新的战略武器系统已进入战斗状态。

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京星期二（2月21日）宣布，暂停参与和美国签署的《新削减战略武器条约》。他并警告，如果美国恢复核试，俄罗斯也会这么做。

普京当天中午（新加坡时间同日傍晚5时）向俄罗斯联邦议会发表国情咨文，阐述他对俄乌战争、俄罗斯与西方对抗，以及国际形势的看法。

称盼和平解决与乌冲突 西方国家却背后搞破坏

普京说：“我今天被迫宣布，俄罗斯将暂停参与战略武器条约。”他强调，俄罗斯并不是退出这项条约。他说，有消息指美国已在考虑进行实际的核武器试验，如果美国这么做，俄罗斯也会对等进行。他警告美国，俄军新的战略武器系统已进入战斗状态。

美俄2010年于布拉格签署这项限制两国核弹数量的条约，隔年生效。拜登上任后不久，两国在2021年同意把条约有效期延至2026年。

在谈到俄乌战争时，普京说，俄罗斯希望和平解决乌克兰冲突，但西方国家在背后搞破坏，试图把俄乌战争变成全球与俄罗斯的对抗，进而威胁俄罗斯的生存。

“我们正尽一切可能和平解决这个问题，通过谈判以和平方式摆脱这场艰难的冲突，然而，一个截然不同的场景在我们背后酝酿。”

普京对议会两院和军事将领们说：“他们（西方）打算把局部冲突转化为全球对抗，我们是这样理解的，并将做出相应的回应。因为在这种情况下，这攸关我们国家的生存。”

普京誓言，俄罗斯将继续在乌克兰战斗。他指西方分化俄罗斯社会的企图不会得逞，并说大多数俄罗斯人都支持打这场仗。

对于美国等国家以一系列制裁行动打击俄罗斯，普京指这些制裁是为了在经济上击垮俄罗斯。“他们想让人民受苦……但他们的算计落空了。俄罗斯经济和管理比他们想象的要强大得多。”

普京指西方意图制裁俄罗斯，反倒面临数万亿美元的风险，俄罗斯的资金流至今仍未枯竭。

美国总统拜登星期一在完全没有对外预报的情况下，访问乌克兰首都基辅，并同乌总统泽连斯基会晤。

拜登指普京当初认为乌克兰很弱、西方是分裂的，因此近一年前挥军入侵乌克兰，事实证明他误判形势。

拜登访问基辅时，美国国务院宣布再向乌克兰提供4.6亿美元（约6.16亿新元）的援助。自俄乌战争爆发以来，美国前后已向乌克兰提供超过240亿美元的安全援助。

克里姆林宫星期二说，俄方仔细观察拜登对基辅的访问。克里姆林宫发言人佩斯科夫说，对俄罗斯而言，拜登的基辅之行“没有什么特别”。

拜登星期一晚抵达波兰首都华沙，他星期二与波兰总统杜达会晤时强调美国依然强力支持乌克兰， “正如我昨天在基辅告诉泽连斯基总统的那样，我们对乌克兰的支持仍然坚定不移”。

拜登指波兰对邻国乌克兰的支持“确实非同寻常”。杜达则说，多亏了拜登， “我们看到美国能够维持世界秩序”。

拜登也说，在俄罗斯侵略乌克兰近一年后，如今的北约比以往任何时候都更强大。