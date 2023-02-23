拜登重申坚定挺乌不动摇 称俄将永远无法胜利

（华沙综合电）美国总统拜登在俄乌战争将满一年之际发表重要演说，重申美国将继续坚定不移地支持乌克兰，并断言俄罗斯永远无法战胜乌克兰。

拜登星期二（2月21日）晚上在波兰首都华沙的皇家城堡外讲话时说：“一年前，世界都在为基辅的陷落做打算。我刚刚访问基辅，可以向各位报告：基辅屹立未倒，昂然挺立。最重要的是，它仍是自由的。”

拜登：各国都拒绝接受以恐惧和武力统治世界

他指出，俄罗斯的入侵不仅是对乌克兰的考验，也是对世界的考验。“我们会回应或袖手旁观？我们会坚强或软弱以对？我们与所有盟友会团结还是分裂？”

拜登接着说：“一年后，我们已经知道答案。是的，我们会捍卫国家主权……我们会捍卫人们免受侵略的权利……我们会捍卫民主，并且也这么做了。”

拜登多次提到俄罗斯总统普京。他称，普京认为像他这样的独裁者是强大的，民主国家领导人是软弱的，结果，他面对着美国及其他国家钢铁般的意志，各国都拒绝接受一个以恐惧和武力统治的世界。

他强调：“毫无疑问，我们对乌克兰的支持不会动摇，北约不会分裂，我们不会厌倦……乌克兰永远不会成为俄罗斯的战利品。”

星期二早些时候，普京发表国情咨文时指责西方国家，试图把俄乌战争变成全球与俄罗斯的对抗，并宣布暂停履行和美国签署的《新削减战略武器条约》（New START）。

拜登在演说中驳斥普京的说法，并向俄罗斯人民喊话：“美国和欧洲国家并不寻求控制或摧毁俄罗斯。西方没有像普京今天所说的策划攻击俄罗斯。希望和邻国和平共处的数百万俄罗斯公民不是我们的敌人。”

俄：暂停履行条约仍可逆转 美国须为缓和局势更努力

美国称，俄罗斯暂停履行《新削减战略武器条约》是不负责任的决定。不过，俄罗斯过后表明，会继续遵守条约的部分规定。

俄国外交部的声明说，俄罗斯将坚持负责任的做法，在条约有效期内继续严格遵守核弹头数量规定，并继续向美国通报洲际弹道导弹试射计划。

声明还指出：“暂停履行条约的决定是可以逆转的。要实现这一点，华盛顿必须表现出政治意愿，并为全面缓和局势做出真诚努力。”

普京已向俄罗斯国家杜马提交暂停条约的法律草案。国家杜马星期三审议并通过该草案，并提交给俄罗斯联邦委员会。联邦委员会也会在星期三审议草案。

2010年，美俄签署《新削减战略武器条约》，取代1991年达成的《第一阶段削减战略武器条约》。新条约于2011年2月5日生效，有效期10年，后来延长实施至2026年2月5日。

根据新条约，俄罗斯和美国承诺部署不超过1550枚战略核弹头及最多700枚长程导弹，核导弹发射装置和可发射核武器的轰炸机等运载工具的数量减至800件。

2019年《中程导弹条约》失效后，《新削减战略武器条约》成为美俄仅有的军控条约。美俄核武库共占全球核武总量的90%左右，因此这项条约对限制两国核弹数量至关重要。俄罗斯入侵乌克兰，加剧了人们对可能爆发核战争的担忧。