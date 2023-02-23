为防自卫队和解放军发生意外冲突 中日安保对话敲定启动军事热线

《朝日新闻》引述外交界消息人士透露，中方这次会议有摸索“岸田政府会跟随美国走多远？”的意图。据该报报道，中国反对日本打着“经济安全”的口号与美国一起规范半导体供应链。

日本和中国星期三（2月22日）重启停滞了四年的高级官员安保会议，就一系列悬而未决的安全问题进行磋商和加强沟通。为防止日本自卫队和中国解放军发生意外冲突，双方敲定今春（4月前后）启动“军事热线”。

针对当前朝鲜局势，双方也同表关切，并协议构建稳定的日中关系。

日中副部长级“安全对话”在日本外交部召开，历时三个多小时。日方主要与会者包括外交部审议官山田重夫、防卫部政策局次长安藤敦史；中方派出外交部副部长孙卫东及国防部国际军事合作办公室副主任张保群等。

山田重夫在会议上提及关于东海局势和围绕尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的问题，以及中国近期加强和俄罗斯合作等军事活动。他也对日本领空发现疑似中国侦察气球的问题表达忧虑，称这“侵犯”日本领空。

中方在这次会议上对日本的军事也表达担忧，日本去年12月出台三安保文件，敲定国防开支翻一翻，要与北约国家看齐，达到占国内生产总值（GDP）的2%，即总额高达3200亿美元（约4290亿新元）。日本政府做出这个决定是为了提升军力来加强威慑力。

孙卫东指出，国际安全形势发生了巨大变化，单边主义、保护主义及冷战思维的回归。对日方勾结域外（指美国）势力在台湾问题上的负面影响严重关切，希望听到负责任的解释。

撇开军事问题，中国是日本最大贸易伙伴。日本外交部在新闻稿中也突出日中的经济伙伴关系，指出在同一天双方以网络会议形式举行相关会议，双方协议推动面向未来的合作项目，例如环保和共同应对高龄化等问题。

根据日本外交部文告，尽管日中关系恶化偶尔中断，但确信维持对话平台讨论政治、安全和经济课题能发挥正面作用。日中是从1980年开始有外交磋商平台，日中安保对话则始于1993年，再来是日中经济伙伴关系谈判始于2002年。

中方：两国领导人 就互不构成威胁达成共识

日媒报道，日中官员在星期三的安保会议上虽意见相左，但都一致认为继续对话的重要性。

孙卫东说：“两国领导人就互不构成威胁达成重要共识。”日方代表山田重夫也说：“两国领导人对建立建设性、稳定的日中关系的必要性有着共同的理解。”

《朝日新闻》引述外交界消息人士透露，中方这次会议有摸索“岸田政府会跟随美国走多远？”的意图。据该报报道，中国反对日本打着“经济安全”的口号与美国一起规范半导体供应链。

在安全领域，日本要拥有打击敌方基地的能力，准备采购美制武器及部署巡航导弹，中国也毫不掩饰地说，中方要在这一系列磋商中了解日方在这些政策上的意图。