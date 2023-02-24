普京挥兵一周年又提核威慑 拜登誓守北约寸土

（莫斯科／华沙综合电）俄乌战争星期五（2月24日）满一年，不但没有结束的迹象，俄罗斯与西方的对峙还加剧，双方态度更趋强硬。俄罗斯总统普京再次发出核威胁，强调要继续增强核力量。美国总统拜登认为普京不会动用核武器，并向北约盟友承诺，会保卫北约的每一寸土地。

普京星期四（2月23日）在祖国保卫者日发表讲话时，第一次宣布将在今年部署可携带多枚核弹头的萨尔马特（Sarmat）洲际弹道导弹，并大量生产匕首（Kinzhal）机载高超音速导弹和大规模交付锆石（Zircon）海基高超音速导弹。

普京刚在星期二宣布暂停履行和美国签署的《新削减战略武器条约》（New START），指责美国试图把俄乌战争变成全球与俄罗斯的对抗。

拜登星期一突然走访乌克兰首都基辅，表明美国和北约盟国要捍卫乌克兰的民主和自由。拜登隔天在波兰首都华沙重申美国将继续坚定不移地支持乌克兰，还断言俄国永远无法战胜乌克兰。

2月24日是俄罗斯侵略乌克兰一周年，过去几天普京和拜登隔空唇枪舌剑，充满火药味，凸显两大核武强国的紧张态势。

克里姆林宫星期四早上发布普京的讲话内容。普京说，俄罗斯今后会更加关注加强陆海空的核导弹部署，并指萨尔马特导弹可以击中地球上的任何目标，将迫使克里姆林宫的敌人三思而行。

俄罗斯去年4月首次试射萨尔马特导弹，成功击中6000公里外的目标。

拜登星期三在华沙同北约东欧成员国举行会谈时承诺，会保卫北约的每一寸土地。拜登指责俄罗斯暂停履行美俄核武控制条约，犯下“很大的错误”。

不过，拜登在波兰接受美国广播公司新闻台采访时说，没有迹象显示俄罗斯计划使用核武。“我不会把这解读成他（普京）在考虑使用核武器或类似的东西。”

俄乌这一两天战斗非常激烈，乌克兰军方星期四早上说，过去24小时，在东北部和东部先后击退俄军多达90次的猛攻。

向联大提呈乌克兰和平决议

乌克兰总统泽连斯基在战争一周年前夕说：“我们没有崩溃，我们已经克服许多磨难，我们将取得胜利。我们将向给我们国土带来邪恶和战争的所有人追究责任。”

俄乌两国也在联合国角力争取支持。乌克兰等国向联合国大会提呈了一项实现乌克兰和平的决议，联大预计星期四进行表决。不过，联大决议不具法律约束力。

乌克兰外交部长库列巴星期三在联合国记者会说，俄罗斯违反《联合国宪章》，乌克兰是在行使《联合国宪章》的自卫权。“当你向俄罗斯运送武器，你就是在帮助摧毁《联合国宪章》和联合国所代表的一切。当你向乌克兰运送武器，你就是在帮助乌克兰捍卫《联合国宪章》。”

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾星期三在联大特别会议上，指责西方准备牺牲乌克兰和发展中国家以击败俄罗斯。他说：“他们希望以任何可能的方式击败俄罗斯，他们不仅会牺牲乌克兰，也准备让整个世界陷入战争的深渊。”

另一方面，欧盟成员国原定在这几天对俄罗斯实施新一轮制裁，但星期三仍无法达成协议。外交官员说，欧盟各国将继续谈判，计划在星期五俄乌战争一周年当天敲定制裁措施。据知，制裁总额超过百亿欧元，将是战争爆发以来，欧盟对俄罗斯最严厉的制裁。

转眼又是一年严冬，乌克兰土地上战火还在燃烧。俄乌战争一年专题报道，见《到战争边陲采访 烽火中坚持的生命 》互动新闻。