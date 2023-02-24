普京挥兵一周年又提核威慑 拜登誓守北约寸土

整理 /
蔡添成

来自 / 联合早报

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更新 / 2023年2月24日 12:55 PM
发布 /
发布 / 2023年2月24日 5:00 AM
在乌克兰东部顿涅茨克州小镇波克罗夫斯克（Pokrovsk），一栋民宅遭俄军炮火击中，损毁严重。居民紧张地看着救援人员从大楼中救出亲人。俄乌自2014年爆发顿巴斯战争以来，波克罗夫斯克一直是乌克兰部队反攻顿涅茨克亲俄武装与俄军的最前线。（路透社）
在乌克兰东部顿涅茨克州小镇波克罗夫斯克（Pokrovsk），一栋民宅遭俄军炮火击中，损毁严重。居民紧张地看着救援人员从大楼中救出亲人。俄乌自2014年爆发顿巴斯战争以来，波克罗夫斯克一直是乌克兰部队反攻顿涅茨克亲俄武装与俄军的最前线。（路透社）

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（莫斯科／华沙综合电）俄乌战争星期五（2月24日）满一年，不但没有结束的迹象，俄罗斯与西方的对峙还加剧，双方态度更趋强硬。俄罗斯总统普京再次发出核威胁，强调要继续增强核力量。美国总统拜登认为普京不会动用核武器，并向北约盟友承诺，会保卫北约的每一寸土地。

普京星期四（2月23日）在祖国保卫者日发表讲话时，第一次宣布将在今年部署可携带多枚核弹头的萨尔马特（Sarmat）洲际弹道导弹，并大量生产匕首（Kinzhal）机载高超音速导弹和大规模交付锆石（Zircon）海基高超音速导弹。

普京刚在星期二宣布暂停履行和美国签署的《新削减战略武器条约》（New START），指责美国试图把俄乌战争变成全球与俄罗斯的对抗。

拜登星期一突然走访乌克兰首都基辅，表明美国和北约盟国要捍卫乌克兰的民主和自由。拜登隔天在波兰首都华沙重申美国将继续坚定不移地支持乌克兰，还断言俄国永远无法战胜乌克兰。

2月24日是俄罗斯侵略乌克兰一周年，过去几天普京和拜登隔空唇枪舌剑，充满火药味，凸显两大核武强国的紧张态势。

克里姆林宫星期四早上发布普京的讲话内容。普京说，俄罗斯今后会更加关注加强陆海空的核导弹部署，并指萨尔马特导弹可以击中地球上的任何目标，将迫使克里姆林宫的敌人三思而行。

俄罗斯去年4月首次试射萨尔马特导弹，成功击中6000公里外的目标。

拜登星期三在华沙同北约东欧成员国举行会谈时承诺，会保卫北约的每一寸土地。拜登指责俄罗斯暂停履行美俄核武控制条约，犯下“很大的错误”。

不过，拜登在波兰接受美国广播公司新闻台采访时说，没有迹象显示俄罗斯计划使用核武。“我不会把这解读成他（普京）在考虑使用核武器或类似的东西。”

俄乌这一两天战斗非常激烈，乌克兰军方星期四早上说，过去24小时，在东北部和东部先后击退俄军多达90次的猛攻。

向联大提呈乌克兰和平决议

乌克兰总统泽连斯基在战争一周年前夕说：“我们没有崩溃，我们已经克服许多磨难，我们将取得胜利。我们将向给我们国土带来邪恶和战争的所有人追究责任。”

俄乌两国也在联合国角力争取支持。乌克兰等国向联合国大会提呈了一项实现乌克兰和平的决议，联大预计星期四进行表决。不过，联大决议不具法律约束力。

乌克兰外交部长库列巴星期三在联合国记者会说，俄罗斯违反《联合国宪章》，乌克兰是在行使《联合国宪章》的自卫权。“当你向俄罗斯运送武器，你就是在帮助摧毁《联合国宪章》和联合国所代表的一切。当你向乌克兰运送武器，你就是在帮助乌克兰捍卫《联合国宪章》。”

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾星期三在联大特别会议上，指责西方准备牺牲乌克兰和发展中国家以击败俄罗斯。他说：“他们希望以任何可能的方式击败俄罗斯，他们不仅会牺牲乌克兰，也准备让整个世界陷入战争的深渊。”

另一方面，欧盟成员国原定在这几天对俄罗斯实施新一轮制裁，但星期三仍无法达成协议。外交官员说，欧盟各国将继续谈判，计划在星期五俄乌战争一周年当天敲定制裁措施。据知，制裁总额超过百亿欧元，将是战争爆发以来，欧盟对俄罗斯最严厉的制裁。

转眼又是一年严冬，乌克兰土地上战火还在燃烧。俄乌战争一年专题报道，见《到战争边陲采访 烽火中坚持的生命  》互动新闻。

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