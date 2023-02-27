涵盖武器电子部件及稀土矿物等 欧盟出台新制裁限俄获技术能力

欧盟也对几家俄罗斯银行以及为俄罗斯带来可观收入的沥青、合成橡胶等商品实施额外限制。欧盟委员会主席冯德莱恩在推特发文说：“我们已出台历来最深广的制裁措施，这将阻断俄国军火库补充，并深入打击俄国经济。”

（布鲁塞尔综合电）欧盟星期六（2月25日）批准对俄罗斯的第10轮制裁配套，进一步打击俄罗斯金融业以及该国获得军民两用技术的能力。

欧盟在声明中表明，这轮制裁将限制俄罗斯获得导弹、无人机和直升机等武器的电子部件，以及禁止对俄罗斯输出一些稀土矿物、电子集成电路和热像仪出口。

有121名个人和实体名列此次制裁名单，96家为俄罗斯军工领域提供支持的实体受到更严格的出口限制，包括七家制造军用无人机的伊朗实体。

与俄雇佣兵组织瓦格纳集团有关的11名个人和七个实体也被列入黑名单。欧盟说瓦格纳的活动对国际和平与安全构成威胁。

欧盟也对几家俄罗斯银行以及为俄罗斯带来可观收入的沥青、合成橡胶等商品实施额外限制。欧盟委员会主席冯德莱恩在推特发文说：“我们已出台历来最深广的制裁措施，这将阻断俄国军火库补充，并深入打击俄国经济。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利强调：“我们将继续加强对俄罗斯施压——只要有需要，就会继续这么做，直到乌克兰从俄罗斯野蛮侵略中获得解放。”

乌克兰总统泽连斯基对欧盟新制裁表示欢迎。俄罗斯人权事务专员莫斯卡尔科娃则称，这再次表明欧盟有意让俄乌冲突升级。

波兰国营石油公司PKN Orlen星期六说，俄罗斯已停止通过德鲁日巴输油管向波兰输送石油。此前一天，波兰刚刚向乌克兰交付第一批豹式主战坦克。

万人走上柏林街头 反对提供基辅武器

欧盟持续军援乌克兰，引起一些民众不满。星期六有上万人走上德国柏林街头，参与反对为基辅提供武器的示威。警方出动了1400人维持秩序。

这场“和平起义”示威组织者称，俄乌战事使世界逼近第三次世界大战，德国应停止为乌克兰提供武器，避免让局势升级。

另一方面，美国国务卿布林肯将会见五位曾是苏联加盟共和国的中亚国家领导人，以提高美国在中亚地区的参与度及各国对乌克兰的支持力度。

布林肯星期二（2月28日）访问哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，并将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳与中亚五国外长举行C5+1会议。

负责南亚和中亚事务的美国助理国务卿唐纳德·卢（Donald Lu）指出，美国知道中亚五国不会结束与俄罗斯或中国的关系，但布林肯将借此行表明，美国是与中俄不同的“可靠伙伴”。

专家指出，中亚国家与俄罗斯签订了正式的安全协议，加上俄罗斯对中亚的安全和经济影响力巨大，使这些国家领导人的处境有如“走钢丝”。

卡内基国际和平基金会中亚事务专家穆尔塔扎什维利说：“这些国家领导人希望远离俄罗斯，他们意识到俄罗斯构成的威胁；但由于地理位置的关系，他们的选择并不多；国家现有经济状况，也限制了他们的决定。因此，我不认为美国真正有机会……去接触与了解这些领导人。”

另外，法国总统马克龙在中国提出乌克兰战争解决方案一天后宣布，他将在4月初访问中国，促请北京施压俄罗斯停战。泽连斯基此前也表示，希望会见中国国家主席习近平，称这对世界安全很重要。