美国促中国勿军援俄罗斯 越过红线将面对严重后果

（华盛顿／莫斯科综合电）美国持续对中国施压，以阻止中国为俄罗斯提供武器。美方强调，中国如果越过这条红线将面对严重后果。

美国中央情报局局长伯恩斯星期天（2月26日）接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说：“我们确信，中国领导层正在考虑为俄罗斯提供致命装备。不过，我们尚未看到中国已经做出决定，或已经向俄国运送致命装备的证据。”

他警告，中国果真这么做，那将是“非常冒险和不明智的赌注”。

西方媒体最近引述消息报道，中国考虑向俄罗斯提供无人机和弹药等致命军事援助，这可能改变俄乌战争走势。

对此，美国国家安全顾问沙利文星期天接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：“我们会继续发出强有力的信号，就是我们认为在这个时候给俄罗斯提供军事援助……将是一个严重错误。”

他重申，中国若军援俄罗斯将付出实际代价。他没有说明可能后果是什么，但美国有很多可重创中国经济的制裁手段，如商务部已把几家涉嫌为俄军方提供支持的中国企业列入制裁清单。

此外，沙利文接受美国全国广播公司（NBC）访问时透露，美国总统拜登和中国国家主席习近平之间未有通电话的安排，但预计两人会在近期对话。

美方近日一再提及中国是否军援俄国的问题。拜登上周五说，他不认为中国会以提供武器的方式来支援俄罗斯，至今也没见中国这么做，但他警告，任何这类行动都会引来美国的回应。国务卿布林肯则公开说，中国政府很可能已准许中国公司对俄提供非致命的军民两用援助，但他没提出任何例子或证据。

针对美方多番指称中国考虑向俄提供致命性军援，中方指美国是在散布假消息，并表明美方无权对中俄关系指手画脚，中方绝不接受胁迫施压。

中国外交部发言人毛宁星期一（27日）在例行记者会上说，中国在乌克兰问题上坚持客观公正的立场，积极致力于劝和促谈，而美国却不断拱火递刀。

她也指美国以涉俄为由制裁中国企业，严重损害中方利益。中方已向美方提出严正交涉，并将继续采取必要措施维护中国企业的合法权益。

另一方面，俄罗斯前总统梅德韦杰夫再次警告，西方为乌克兰提供武器，可能引发核战争与全球核灾难。

梅德韦杰夫星期一在《消息报》撰文说：“持续的武器供应……将阻断恢复谈判的可能。我们的敌人正在这么做，他们拒绝明白，他们的目标必将走向彻底惨败。这会导致人人皆输，分崩离析，世界末日。”

德国防长皮斯托留斯则透露，美国正在同德国和波兰讨论，准备在波兰举行联合军事演习以回应俄罗斯对北大西洋公约组织东部边境的威胁。

他指出，此举将向俄罗斯总统普京传达非常明确的信号，即北约非但不像他长期以来认为的那么弱，现在反而比以前更强大与团结。

俄军目前继续集中攻打乌东城市巴赫姆特，乌军则全力抗敌。就在两军激战之际，乌克兰总统泽连斯基星期天突然开除领导乌东战役的联合部队司令莫斯卡廖夫，但未说明理由。