乌陆军总司令赴前线打气 誓保巴赫穆特

（基辅综合电）乌克兰陆军总司令西尔斯基将军上周末亲赴乌东前线城市巴赫穆特提振乌军战斗士气，并与保卫城镇周围地区的乌军人员讨论战略。军事分析家预计乌军接下来几天将“尽最大努力”保卫巴赫穆特这个战斗异常激烈的据点。

如今，俄军已将攻占巴赫穆特，作为控制乌东顿巴斯工业区的战略要项。

乌军说，西尔斯基（57岁）听取部队指挥人员的战报，提供解决方案。西尔斯基是乌克兰最有战斗经验的司令员之一，他被公认为在战争爆发初期挫败俄军对基辅的进攻，以及去年9月阻挡俄军对哈尔科夫地区攻势的幕后功臣。

西尔斯基坐镇巴赫穆特，要确保乌军牢牢防守这个战略城镇。西尔斯基本月初说，巴赫穆特已经加固，成了真正坚不可摧的堡垒。

俄军最近包围巴赫穆特并取得了一些进展，当地7万名居民大部分已经逃走，目前只剩下约5000人。即使如此，俄军仍未能将它拿下。

上周末，俄雇佣兵组织瓦格纳集团称占领了巴赫穆特的别尔希夫卡村（Berkhivka）和亚希德涅村（Yahidne），之后乌军发起多次反击并击退了亚希德涅村周围的俄军。

俄国防部星期天说，俄军摧毁了乌克兰包括在亚希德涅村一带的破坏与侦察小组。而俄塔斯社报道，乌军炸毁了巴赫穆特北部的一座大坝。

乌克兰南部和东部前线激烈战斗，尤其是巴赫穆特附近地区，双方进入了拉锯战。军事分析家说，乌克兰上周末对巴赫穆特北部的反击，有助稳定那里的阵地，但莫斯科一直不断投入新的兵员和装备。

乌克兰军事分析家日丹诺夫在社交媒体发表视频说，俄罗斯可能从星期一（2月27日）开始从三个方面发起进攻。“乌克兰在尽最大努力守卫巴赫穆特。”