东道国印度发主席声明 为俄乌闹分歧G20外长不发联合声明

包括中美俄等共40支代表团出席在新德里举行的二十国集团（G20）外长会议。轮值主席国印度希望把焦点放在减轻贫困和气候融资等问题，但成员国对战争问题僵持不下，阻碍了对其他议题的讨论。美俄外长也在场边进行了俄乌战争爆发以来的首次对话。

（新德里综合电）在印度首都新德里召开的二十国集团（G20）外交部长会议，与上周末的G20财长与央行行长会议一样，因俄乌战争问题僵持不下而无法发表联合声明，改由东道国印度发表主席声明。

不过令人注目的是美国国务卿布林肯星期四（3月2日）突然在会议场边与俄罗斯外长拉夫罗夫交谈，前后虽不到10分钟，却是俄乌战争爆发以来美俄外长首次对话。布林肯前一天还说没计划同中国或俄罗斯的外长会面。

美国国务院一名高级官员透露，布林肯向拉夫罗夫直截了当地表明，美国会坚决地长久支持乌克兰。布林肯也促请俄罗斯考虑乌克兰总统泽连斯基的要求，与乌方接触。他也提到俄方暂停履行和美国签署的《新削减战略武器条约》（New START）的事，促请俄方改变主意。

这名美国官员说：“我们始终希望俄罗斯能够改变决定，并准备参与能够带来公正与持久和平的外交进程。”

俄称美俄外长只是 “边走边谈”并非谈判

不过，拉夫罗夫召开记者会时，对他与布林肯的会面只字不提。俄外交部也只说两人是“边走边谈”，不是谈判或会面。

G20财长与央行行长上周六在印度的班加罗尔开会后，同样因为对俄乌战争问题僵持不下而无法发表联合公报，只由轮值主席印度发表主席声明。

印度外长苏杰生坦在外长会议结束后说，成员国就许多问题达成了共识，并专注于讨论全体都有共识的课题。

不过他坦承，成员国无法在俄乌战争问题上“调和立场”，在相关课题上也“存在分歧”。除了俄罗斯和中国，其他成员国都强烈要求俄罗斯无条件全面从乌克兰撤军。

欧盟方面在会前就放话，如果G20外长会议的声明内容不包括谴责俄乌战争，欧盟代表团不会支持这样的声明。

布林肯促俄延长黑海谷物出口协议

印度一直希望G20聚焦于减轻贫困和气候融资等问题。由于担心成员在俄乌战争问题上争吵不休，阻碍了对其他议题的讨论，印度总理莫迪在外长会议开幕式上还呼吁各国，消弭对战争问题的分歧，寻求共识；不过，他没有如愿。

布林肯在会上再次敦促G20坚持要求俄罗斯从乌克兰撤军。荷兰外长胡克斯特拉和法国外长科隆纳都说，俄罗斯必须为侵略乌克兰的后果负责，也必须继续受国际制裁。

布林肯还要求俄罗斯延长即将到期的黑海谷物出口协议，让乌克兰谷物可以继续出口，以稳定全球的粮食供应和价格。

俄乌去年7月签署黑海谷物出口协议，让乌克兰的谷物得以出口。两国去年11月把协议延长120天，本月18日到期。

拉夫罗夫则在外长会议上抨击西方国家把一场重要的国际会议搞成“一场闹剧”，并试图“把自家经济失败的责任推给俄罗斯”。

他也同中国外长秦刚在场边会晤。俄外交部说，中俄反对干涉他国内政，反对以勒索和威胁强加单边主义以及反对把国际关系民主化。