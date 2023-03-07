韩国敲定二战时期日本强征韩国劳工问题解决方案，让韩日关系陷入低谷的“最大悬案”有望落幕。

日韩外交界随即传出消息，两国已在协调韩国总统尹锡悦3月访日，并与日本首相岸田文雄会谈的事宜。据共同社报道，尹锡悦访日可能定在3月16日和17日。

韩国外长朴振星期一（3月6日）召开记者会，“在当前严峻的国际形势和全球复合危机下，韩日合作非常重要。我认为应该从国家利益的角度出发，为国民切断恶性循环，不能放任韩日关系长期僵化。”

根据最新解决方案，韩国行政安全部下属的“日本帝国主义强制动员受害者支援基金会”出面，筹措韩国最高法院2018年终审判处涉案日本制铁和三菱重工业支付的赔偿金。据了解，包括浦项制铁在内的16家韩国企业，将通过自发捐款等方式进行资金筹措工作，这16家企业是1965年《韩日请求权协定》资金受惠企业。

由于这是韩国企业筹措基金，替代日本被告企业支付相关索赔，各方都说这是“第三方代赔方案”。朴振说，“第三方代为赔偿”方案是以自去年以来多次协商结果为基础制定的。赔偿对象是2018年获判胜诉的15名原告，包括赔偿金在内要支付他们共40亿韩元（约415万新元）。

朴振强调，如果比喻成水杯，他认为水杯已经装了一半以上的水。他说，韩国期待今后日本能以诚意响应让这杯水更满。

韩国舆论认为，真正应该赔偿的日本企业不参与，而是韩国政府主动对日方低头，是外交的耻辱。

一些韩国受害者家属和主要反对党愤怒指出，被提告的日本企业（日本制铁和三菱重工业）不参与，而由韩国企业筹措基金，等于韩国政府向日本“投降”。6日晚上，韩国600个民间团体在首尔广场举行示威，抗议政府当天提出的赔偿方案。

外交界人士指出，韩日关系在上任文在寅政府期间恶化，从国际组织的选举、推进对朝政策等各方面，韩国失去了很多机会，所以，现任韩国政府主动提出这一问题的解决方案。

岸田文雄：日韩关系可回到正轨

对这一解决方案的提出，日本首相岸田文雄表示赞赏，深信这可让停滞多年的日韩关系回到正轨。

岸田文雄说：“韩国是日本的重要邻国，这一解决方案是日韩回返健全关系的途径。日韩加强合作，有助于为国际社会解决各种问题。在此同时，也有必要进一步加强战略合作，包括美日韩之间的合作。”

日本外长林芳正在记者会上说：“这个方案能让日韩关系走向正轨，我予以高度评价。我相信韩国政府是尽了最大的努力，才取得了原告方的理解。”

据日本放送协会（NHK）报道，韩国提出令日方满意的解决方案，不仅能消除双方外交关系的障碍，还可解除两国在贸易上的相互抵制。

韩国政府宣布赔偿解决方案后，也宣布将暂停针对日本向世界贸易组织提出的争端解决程序。日本也作出回应，指两国将针对持续多年的出口相互抵制措施展开双边磋商。

日本庆应大学教授西野纯说：“以目前紧张的东亚局势而言，日本和韩国都要加强以美国为后盾的威慑力。双方极力求同存异，为的是要稳固日美韩战略架构。”