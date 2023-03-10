俄对乌大城市发动新一轮导弹袭击 扎波罗热核电站断电引发核灾隐忧

（基辅综合电）俄罗斯星期四（3月9日）展开新一轮大规模轰炸，动用大多可以躲避空防的新型混合武器，对乌克兰各大城市展开毁灭性狂轰。乌克兰西部利沃夫市至少五人被炸死，全国有数十万人失去电力供应，尤其是东南部扎波罗热核电站也断电，引发核安全隐忧。

乌克兰国家核能公司说，俄军的炮轰导致扎波罗热核电站进入停电模式，他们已开启柴油发电机为系统供电，可以维持10天。

它警告说：“倒数已经开始。如果这座欧洲最大的核电站无法恢复外部电源，可能会发生对全世界造成辐射后果的事故。”

幸好，几个小时后乌克兰国家电网运营商乌克兰电网公司在社交媒体发表声明说，他们的专家已经恢复了扎波罗热核电站的电力供应。

自俄军去年3月控制这个核电站之后，它已经是第六次失去电供。俄乌互相指责对方炮轰核电站周围地方，危害核电站的安全。

联合国的国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西警告，扎波罗热核电站有反复停电的危险。他说：“每次我们都是在掷骰子，如果我们允许这种情况一次又一次出现，总有一天会发生大灾难。”

这是2月中以来俄罗斯再次发动大范围的密集导弹攻击。乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰有10个地区的重要基础设施和住宅大楼遭到袭击。泽连斯基谴责俄军肆意攻击平民。俄国防部当天说，俄军对乌克兰基础设施进行大轰炸是一次“大规模报复打击”，以报复上周与乌克兰接壤的俄罗斯南部布良斯克地区（Bryansk）发生的恐怖袭击。

基辅市军方说，俄罗斯使用的武器，有伊朗制造的见证者（Shahed）无人机和俄国军火库中几乎所有其他类型的导弹，包括可以躲避空防系统的匕首（Kinzhal）机载高超音速导弹。

乌武装部队总司令扎卢日内说，俄军派出八架无人机攻击基辅的目标，只有一半被击落。俄罗斯在这一轮轰炸共发射了81枚导弹，只被击落34枚。他也说，俄军从空中发射的六枚匕首导弹，都穿过乌克兰的空防直击目标。

根据乌军的战报，乌克兰其他地方的目标多被俄军导弹击中。乌空防部队发言人伊纳特说：“这是一次很大规模的袭击。”

基辅、哈尔科夫、敖德萨和日托米尔（Zhytomyr）等主要城市都通报停电，而基辅的空袭警报从午夜持续到清晨长达七小时，警报持续的时间是五个月来最长的一次。

基辅市长克利奇科说，爆炸威力强大，有两人受伤。他说，首都约15％居民没有电供，而有大约四成家庭失去暖气供应。

利沃夫州州长科济茨基在即时通信平台Telegram上说，死者都是在家中被炸死。救援人员在废墟中发现他们的尸体。