较原本协议期限少一半 俄罗斯同意延长黑海粮食出口协议60天

被问及为何不将协议延长120天时，克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“莫斯科的决定是出于一种善意……协议的第二部分仍未得到履行，这笔交易不能（仅）靠一条腿站立。”

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯表明出于“善意”，同意延长即将到期的黑海港口粮食出口协议60天，以确保全球粮食安全。

俄外交部副部长韦尔希宁和联合国官员，星期一（3月13日）在日内瓦就延长黑海粮食出口协议谈判。他说：“考虑到联合国秘书长古特雷斯提出的伊斯坦布尔协议具有几个揽子，俄方并不反对在3月18日到期后延长粮食协议，但仅限于60天。”

这个说法较协议原本的120天期限短一半。克里姆林宫发言人佩斯科夫星期二指各方仍未就协议的关键部分达成共识。他批评西方国家对清除俄罗斯粮食及农产品出口障碍的承诺做得不够

被问及为何不将协议延长120天时，佩斯科夫说：“莫斯科的决定是出于一种善意……协议的第二部分仍未得到履行，这笔交易不能（仅）靠一条腿站立。”

虽然协议进展不如预期，但乌方官员承诺将“严格遵守协议”，联合国表示会尽力确保协议不受损害。

联合国秘书长古特雷斯发声明表示，联合国将尽一切可能维护该协议的完整性，并确保其连续性。他说，该协议使2400万吨的谷物成功从黑海出口，并让1600多艘船只通过黑海，其中有55%的谷物出口到发展中国家。该协议的延续对全球粮食安全至关重要。

古特雷斯上周访问乌克兰时强调，该协议是确保全球粮食安全的关键一环，他呼吁相关各方将协议再次延长。他说，乌克兰和俄罗斯粮食和化肥出口对全球粮食安全及食品价格具有重要意义。在过去一年里，联合国粮农组织的食品价格指数下降了近20%。

去年7月，俄罗斯、乌克兰就黑海港口农产品外运问题在伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议。同时，俄罗斯与联合国签署了有关俄农产品出口的谅解备忘录，联合国有义务解除阻碍俄农产品和化肥出口的各种限制。相关协议有效期为120天，于去年11月19日到期后，各方协商将协议延长120天至今年3月18日。

泽连斯基：乌东战况非常严峻痛苦

在战事方面，继俄部队兵临乌东前线城市巴赫穆特后，两军持续展开激烈攻防战。乌军星期一说，他们正在巴赫穆特北部克雷米纳市（Kreminna）打击俄军。

乌总统泽连斯基说，乌克兰的未来取决于乌东地区，包括巴赫穆特及周边地区的抗战结果。他说，乌东地区的战况非常严峻和痛苦，但乌军必须摧毁敌人的军事力量。

但乌军事专家日丹诺夫认为，一批曾在西方受训的后备军被派往前线后，持续受到折损。他说：“我们可能会在这里失去想用于反攻的一切。”

另据知情者透露，国际刑事法院（ICC）或对多名俄罗斯人发布逮捕令，指他们把乌克兰儿童绑架到俄罗斯，并对乌克兰民用基础设施发动攻击，犯下战争罪。

人权观察组织发布报告称，俄罗斯的入侵行动对寄宿机构的儿童产生了“破坏性”后果，至少有几千名儿童被转移到俄控地区或俄罗斯。