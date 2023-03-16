美无人机遭俄战机撞击坠毁 美斥行径无耻俄指故意挑衅

（华盛顿综合电）美国一架MQ-9“收割者”无人机在黑海上空遭俄罗斯战斗机撞击而坠落，美方指责撞机事件是“违反国际法的无耻行径”。

美国欧洲司令部发表声明，指星期二（3月14日）在黑海上空，俄罗斯两架苏-27战斗机拦截美国一架MQ-9“收割者”（Reapers）无人机，其中一架战斗机撞击无人机的螺旋桨，致无人机坠毁在黑海水域。

美国军方说，此事在当地时间清晨6时许发生，俄战斗机与美无人机纠缠了30至40分钟，其中一架战斗机与无人机相撞，无人机在7时零3分坠入大海。“撞击发生前，两架战斗机数次向无人机倾倒燃油，并切入无人机前方”。

五角大楼指美无人机当时在国际空域执行例行任务，美方指责俄方战斗机行为不安全和不专业。

五角大楼发言人莱德解释说，无人机遭撞击后损毁，军方唯有让它坠落黑海。他也说，俄战斗机可能在撞击中受损。

美国长期在黑海派出MQ-9无人机进行监视和打击，以及密切关注俄罗斯海军在那个地区的动向。

美国驻欧洲和非洲空军司令赫克将军说，美国和盟友的飞机将继续在国际领空飞行，并呼吁俄罗斯以专业和安全的方式行事。

俄罗斯则否认美方所说，并指该无人机飞近俄罗斯边界搜集情报，准备提供给乌克兰用于攻击俄军和俄罗斯领土。

俄国防部说，无人机关闭应答器，“故意和挑衅的”飞近俄罗斯领土。它最终因为动作过大而坠毁，俄战斗机并未动用机载武器，它们已经安全返回基地。

事件让两国处“遗憾状态” 俄称不会拒绝建设性对话

克里姆林宫星期三（3月15日）说，撞击事件发生，让俄美两国处于“令人遗憾的状态”，双边关系跌至最低谷。

克里姆林宫发言人佩斯科夫当天对记者说，虽然俄美两国还未有高层接触，但表明俄罗斯不会拒绝进行建设性对话。

美国国务院发言人普赖斯说，美国已经召见俄罗斯驻美大使安东诺夫，而美国驻俄大使特蕾西已经向俄罗斯外交部传达了“强烈的信息”，说撞机事件是“违反国际法的无耻行径”。

布鲁塞尔的北约外交官证实了这一事件，但表示预料此事不会立即升级为进一步的对抗。一名西方军方消息人士向法新社透露，俄罗斯和美国之间的外交渠道有助防止事态恶化。

学者：至今所知首次 西方与俄国直面接触

华盛顿智库美国企业研究所高级研究员布劳说，此时此刻是俄乌战争中非常敏感的阶段，“这是至今所知的西方与俄罗斯之间的第一次直面接触”。

根据美国空军公开的资料，MQ-9可以装备地狱火导弹和激光制导炸弹，并且可以在1万5000米的高空飞行超过1770公里。

近年，有几架美国MQ-9无人机坠毁，包括被敌方火力击落。2019年有一架在也门上空被胡塞叛军的地对空导弹击落。2022年有一架在利比亚坠毁，同年另一架在罗马尼亚的一次军演中坠毁。