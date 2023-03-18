美国海关：中国向俄提供步枪无人机零件等 乌军也展示被击落中制无人机

（华盛顿／基辅综合电）美国贸易和海关获得的数据显示，中国公司给俄罗斯提供突击步枪、无人机零部件和防弹衣等。与此同时，乌克兰军向美国记者展示，他们击落的一架中国制无人机。

美国新闻网站“政治”（Politico）星期四（3月16日）报道，美国海关数据汇总机构ImportGenius的数据首次确认中方有向俄方发送步枪和防弹衣，并表明中国产无人机和零部件仍在继续往俄罗斯发送。数据显示，在去年6月至12月，向俄方发货的中方机构包括一家跟中国政府有关的公司。数据表明，中方正在向俄方提供既可民用也可在乌克兰战场使用的设备。

报道指出，去年6月，中国兵器工业集团运交CQ-A突击步枪，给跟俄罗斯军方有往来的俄企Tekhkrim。在呈报海关资料上，这批枪枝标注为“民用猎枪”。去年底，一些俄企还收到12批中方交付的无人机零部件、12公吨的中制防弹衣，货品经土耳其转运到俄罗斯。

中驻华盛顿大使馆：中国没向俄乌提供武器

中国大疆创新科技公司去年11至12月经由阿拉伯联合酋长国，运交几批电池与相机等无人机组件给一家小型俄国公司。

对此报道，中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇发布声明说，中国没有制造危机，也没有向冲突的任何一方提供武器。

除了无人机，俄罗斯数月来还从中国等国，获取导航设备、卫星图像、车辆零部件和其他原材料。

与此同时，在乌克兰东区作战的乌军说，他们上个周末利用AK-47自动步枪，击落一架武器化的中国制民用无人机。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，乌军击落的是中国厦门云轮智能科技公司生产的云轮-5（Mugin-5）型民用无人机。这些无人机可以在阿里巴巴和淘宝等电商平台上购得，单机价格最高为1万5000美元（2万零262新元）。

乌克兰国家安全局说，他们接获情报，得知俄军启动无人机，飞往乌东城市斯洛维扬斯克（Sloviansk）。星期六凌晨约2时，乌军将它击落。35岁的守军马克西姆说，无人机飞得很低，用突击步枪就能将它击落。无人机坠落在丛林中之后，他们引爆了机上装载的20公斤重炸弹。

云轮公司向CNN证实，那是他们的产品，称这起事件“非常不幸”。

今年1月间，俄方控制的卢甘斯克地区官员曾声称，他们击落了乌军发射的一架云轮-5无人机。专家认为，双方都以无人机为武器。

英国无人机专家林肯-琼斯说，无人机没有照相机，无法用于侦察，像是一枚“笨弹”（dumb bomb）。他认为，俄军把如此简陋的无人机用于战场，证明俄罗斯已经不是世人所普遍认定的超级军事大国。

无人机没有照相机，无法用于侦察，像是一枚“笨弹”（dumb bomb）。俄军把如此简陋的无人机用于战场，证明俄罗斯已经不是世人所普遍认定的超级军事大国。——英国无人机专家林肯-琼斯