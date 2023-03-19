国际刑事法院以战争罪对普京发逮捕令 俄强烈谴责 西方国家表示赞赏

克里姆林宫发言人佩斯科夫驳斥说，ICC对普京发出逮捕令“离谱且不可接受”。乌克兰总统泽连斯基则指出，ICC对普京发出逮捕令的决定具有历史意义。

（莫斯科／华盛顿综合电）俄罗斯强烈谴责海牙国际刑事法院（ICC）以战争罪为由，对俄总统普京发出逮捕令。但西方国家对此表示赞赏，认为普京犯了战争罪行，必须受到应有的惩罚。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期五（3月17日）驳斥说，ICC对普京发出逮捕令“离谱且不可接受”。

他说，与许多国家一样，俄罗斯不承认ICC的司法管辖权，“因此，从法律角度看，任何这类决定对俄罗斯都是无效的”。

乌克兰总统泽连斯基则指出，ICC对普京发出逮捕令的决定具有历史意义。他星期五晚发表视频演讲说：“这是一个历史性的决定，将对此进行历史性的追究。”

泽连斯基谴责普京非法转移乌克兰儿童到俄罗斯，实际人数可能远超过1万6000人。他说：“如果没有（俄罗斯）这个恐怖国家的领导人的同意，就不可能有这样的犯罪行径。”

美国耶鲁大学研究人员上月报告说，俄罗斯在至少43个营地和其他设施关押了6000多名乌克兰儿童。

ICC星期五也以战争罪对俄罗斯儿童权利专员贝洛娃发出逮捕令。俄罗斯新闻社（RIA）报道，贝洛娃坚称俄罗斯将这些孩童带离战区，是在保护他们的生命安全。

美国总统拜登星期五说，普京犯下战争罪，ICC向他发出逮捕令的决定是对的。拜登对记者说：“他显然犯下战争罪……我认为（发出逮捕令）是正当的。”

美国国务院发言人同天说，俄罗斯“毫无疑问”在乌克兰犯下战争罪，并指华盛顿支持追究战争罪肇事者的责任。发言人也说：“这是ICC检察官根据事实独立做出的决定。”

法国、英国、波兰和加拿大等西方国家也对ICC的做法表示支持。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期五说，这是让俄罗斯对它在乌克兰的罪行和暴行负责的开始。“这是一个关系到伸张国际正义和捍卫乌克兰人民的重要决定。”

ICC主要对犯有灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪的个人进行起诉和审判。它是根据《罗马规约》（Rome Statute）向普京发出逮捕令。

自俄乌战争爆发以来，ICC已派遣42人组成的大调查团到乌克兰实地调查。乌克兰也在美国等国的协助下，自开战初期就收集战争罪的证据，至去年12月初已有5万多起事件立案调查。

ICC发出逮捕令，全球123个缔约国即日起，只要普京出现在境内，都必须将他逮捕。但这些缔约国是否会执行还是个疑问。

法律专家罗森伯格说，逮捕令是一个“戏剧性举动”，只要普京不离开俄罗斯，或不前往其他有ICC规约的缔约国，他是不会被逮捕的。

专家：无警队须靠各国协助 ICC无法有效执行逮捕令

他也说，ICC没有自己的警察部队，无法有效执行逮捕令，必须依赖各国的合作与协助。

至今，俄罗斯、中国，甚至美国和乌克兰都不是缔约国，这意味普京被逮捕的可能性几乎等于零。

不过，有分析认为，ICC向普京发出逮捕令意在向俄军方和高层发出警告，即他们现在或将来都可能被起诉，并进一步限制他们出国，包括参加国际会议。

此外，未来的克里姆林宫领导人可能会出于政治考量，选择将普京送到ICC受审，这在国际上并非没有先例。

ICC前任院长奥苏基说，逮捕令确实非常重要，这表明没有人可以凌驾于国际法之上。他更称每个被ICC盯上的重要人物，最终都会面临正义的审判，普京没理由能够逍遥法外。奥苏基曾在2018年至2021年担任ICC院长。

总部设在纽约的人权观察组织（Human Rights Watch）国际司法部副主任杰拉尔说，ICC的逮捕令迈出了关键一步，就是让犯罪者明白，他们会被追究惩罚。