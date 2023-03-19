国际刑事法院以战争罪对普京发逮捕令 俄强烈谴责 西方国家表示赞赏

文 /
蔡添成

来自 / 联合早报

更新 /
更新 / 2023年3月19日 6:53 AM
发布 /
发布 / 2023年3月19日 5:00 AM
国际刑事法院以战争罪分别对俄罗斯总统普京和俄罗斯儿童权利专员贝洛娃（右）发出逮捕令。图为上月中普京在莫斯科郊外的总统官邸会见贝洛娃。（路透社）
国际刑事法院以战争罪分别对俄罗斯总统普京和俄罗斯儿童权利专员贝洛娃（右）发出逮捕令。图为上月中普京在莫斯科郊外的总统官邸会见贝洛娃。（路透社）

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克里姆林宫发言人佩斯科夫驳斥说，ICC对普京发出逮捕令“离谱且不可接受”。乌克兰总统泽连斯基则指出，ICC对普京发出逮捕令的决定具有历史意义。

（莫斯科／华盛顿综合电）俄罗斯强烈谴责海牙国际刑事法院（ICC）以战争罪为由，对俄总统普京发出逮捕令。但西方国家对此表示赞赏，认为普京犯了战争罪行，必须受到应有的惩罚。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期五（3月17日）驳斥说，ICC对普京发出逮捕令“离谱且不可接受”。

他说，与许多国家一样，俄罗斯不承认ICC的司法管辖权，“因此，从法律角度看，任何这类决定对俄罗斯都是无效的”。

乌克兰总统泽连斯基则指出，ICC对普京发出逮捕令的决定具有历史意义。他星期五晚发表视频演讲说：“这是一个历史性的决定，将对此进行历史性的追究。”

泽连斯基谴责普京非法转移乌克兰儿童到俄罗斯，实际人数可能远超过1万6000人。他说：“如果没有（俄罗斯）这个恐怖国家的领导人的同意，就不可能有这样的犯罪行径。”

美国耶鲁大学研究人员上月报告说，俄罗斯在至少43个营地和其他设施关押了6000多名乌克兰儿童。

ICC星期五也以战争罪对俄罗斯儿童权利专员贝洛娃发出逮捕令。俄罗斯新闻社（RIA）报道，贝洛娃坚称俄罗斯将这些孩童带离战区，是在保护他们的生命安全。

美国总统拜登星期五说，普京犯下战争罪，ICC向他发出逮捕令的决定是对的。拜登对记者说：“他显然犯下战争罪……我认为（发出逮捕令）是正当的。”

美国国务院发言人同天说，俄罗斯“毫无疑问”在乌克兰犯下战争罪，并指华盛顿支持追究战争罪肇事者的责任。发言人也说：“这是ICC检察官根据事实独立做出的决定。”

法国、英国、波兰和加拿大等西方国家也对ICC的做法表示支持。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期五说，这是让俄罗斯对它在乌克兰的罪行和暴行负责的开始。“这是一个关系到伸张国际正义和捍卫乌克兰人民的重要决定。”

ICC主要对犯有灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪的个人进行起诉和审判。它是根据《罗马规约》（Rome Statute）向普京发出逮捕令。

自俄乌战争爆发以来，ICC已派遣42人组成的大调查团到乌克兰实地调查。乌克兰也在美国等国的协助下，自开战初期就收集战争罪的证据，至去年12月初已有5万多起事件立案调查。

ICC发出逮捕令，全球123个缔约国即日起，只要普京出现在境内，都必须将他逮捕。但这些缔约国是否会执行还是个疑问。

法律专家罗森伯格说，逮捕令是一个“戏剧性举动”，只要普京不离开俄罗斯，或不前往其他有ICC规约的缔约国，他是不会被逮捕的。

专家：无警队须靠各国协助 ICC无法有效执行逮捕令

他也说，ICC没有自己的警察部队，无法有效执行逮捕令，必须依赖各国的合作与协助。

至今，俄罗斯、中国，甚至美国和乌克兰都不是缔约国，这意味普京被逮捕的可能性几乎等于零。

不过，有分析认为，ICC向普京发出逮捕令意在向俄军方和高层发出警告，即他们现在或将来都可能被起诉，并进一步限制他们出国，包括参加国际会议。

此外，未来的克里姆林宫领导人可能会出于政治考量，选择将普京送到ICC受审，这在国际上并非没有先例。

ICC前任院长奥苏基说，逮捕令确实非常重要，这表明没有人可以凌驾于国际法之上。他更称每个被ICC盯上的重要人物，最终都会面临正义的审判，普京没理由能够逍遥法外。奥苏基曾在2018年至2021年担任ICC院长。

总部设在纽约的人权观察组织（Human Rights Watch）国际司法部副主任杰拉尔说，ICC的逮捕令迈出了关键一步，就是让犯罪者明白，他们会被追究惩罚。

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