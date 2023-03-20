国际刑事法院发出逮捕令两天后 普京突访克里米亚再到乌东占领区

俄罗斯总统普京先到克里米亚的塞瓦斯托波尔，出席当地一所艺术学校和儿童中心的开幕式，19日再乘坐直升机前往乌东的马里乌波尔。他驾车在城市内的多个地区查看情况，并停下车，与当地市民进行交谈。他还视察马里乌波尔的游艇俱乐部、剧院大楼和其他具有纪念意义的地点。

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京周末出人意料在乌东占领区马里乌波尔现身，在这之前他到“公投入俄”的克里米亚的塞瓦斯托波尔视察。星期五（3月17日），国际刑事法院才发出逮捕令，要以战争罪提控他。

普京19日乘坐直升机前往马里乌波尔（Mariupol），他驾车在城市内的多个地区查看情况，并停下车与当地市民进行交谈。他还视察马里乌波尔的游艇俱乐部、剧院大楼和其他具有纪念意义的地点。

俄罗斯去年2月入侵乌克兰，这是普京点燃战火后首次访问乌东占领区。马里乌波尔原有人口45万，去年5月就落入俄军手里。在三个月的激烈攻防战中，估计有2万无辜的人丧命，包括在当地一座剧院躲避战火的平民。国际特赦组织指出，剧院明显是民事建筑，轰炸剧院就犯下战争罪。

到马里乌波尔之前，普京先到塞瓦斯托波尔（Sevastopol），出席当地一所艺术学校和儿童中心的开幕式。

俄罗斯于2014年吞并克里米亚，多数国家谴责这不合法。乌克兰总统泽连斯基要俄方撤出原属乌克兰的克里米亚，以及自去年2月战事爆发以来俄军占领的乌克兰地区。

不过，普京强调继续控制克里米亚至关重要。他17日说：“安全议题是克里米亚和塞瓦斯托波尔的头等要务……我们会做必要的一切来击退任何威胁。”

俄乌仍在巴赫穆特对峙

在战事方面，俄乌两军仍在乌东前线城市巴赫穆特（Bakhmut）对峙；乌东军事发言人切雷瓦蒂星期六指出，尽管持续受到打击，但乌军仍可为当地部队提供补弹药、粮食、设备和医药品补给，以及设法撤离伤员。他说，乌克兰侦察兵和反炮火部队努力确保进入巴赫穆特的道路保持畅通。

在这同时，联合国及土耳其证实，黑海港口农产品外运协议已再次延长。联合国秘书长发言人18日发表这项消息，不过他未透露协议再次延长的具体期限。同天，俄罗斯外交部发言人说，俄方同意协议延长60天，但乌克兰则坚持延长120天。

俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国去年7月共同签署的这份协议有效期为120天。自协议签署以来，约有2500万吨粮食产品得以运抵45个国家，这有助于降低全球食品价格并稳定市场。

协议去年11月19日到期后，各方协商延长协议120天至今年3月18日，但对于第二次延长协议的期限，莫斯科有不同意见，并称之后是否还要继续延长，取决于西方是否取消对俄罗斯的制裁。