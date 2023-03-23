【世界大解说】碳信用买卖 “弄脏”绿色经济

碳权买卖作弊，企业减排造假，全球碳信用交易频频出现作假丑闻，引起了反对“漂绿”（greenwash）的抗议声浪。联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）在2022年第27届联合国气候变化大会（COP27）前夕曾郑重警告：我们的世界再也负担不起漂绿行为、冒牌货还有后进者。

2021年11月，示威者齐聚格拉斯哥街头，抗议企业的虚假碳交易“漂绿”行为。（路透社）

为了响应在2050年之前达到碳中和目标，各大企业纷纷投入碳信用（carbon credits）买卖，这让全球碳信用交易市场的总值在2022年创下了8650亿欧元（约1万2443亿新元）的新纪录。

碳信用的价格也自2018年以来不断飙升，从每单位不到8欧元（约11.5新元）一路飙升至每单位近100欧元（约143新元）。

但在碳信用交易的热潮背后，摩根大通、迪士尼、达美航空、瑞信银行等许多国际知名企业都被媒体爆出购买虚假的碳信用，抵消他们超标生产的碳排放量。这类虚假交易若无法被遏制和监督，势必会阻碍碳中和目标得到落实。

为什么会出现碳信用的虚假买卖？这对全球的碳中和目标会带来什么影响？

《世界大解说》邀请台湾零碳美妆品牌欧莱德董事长葛望平，剖析碳信用交易市场的漏洞和发展趋势。

视频内容：

00:30 假环保丑闻频出，跨国企业披上“绿色”新衣

02:38 碳交易标高价，如何促进绿色转型？

03:39 买卖碳抵消，为何经不住科学考验？

05:33 碳交易标准混乱，导致市场漏洞

07:52 以“高碳价”相诱，鼓励企业正规减排

森林碳汇 沦为虚假交易品

森林也称为吸收二氧化碳的天然储存库，或者 “森林碳汇” （forest carbon sink）。为了不让森林受到商业砍伐的威胁，森林碳汇的保护工作成了防止碳排放增加的重要一环。企业可以通过投资防止森林砍伐的项目获得碳信用，这种方式也称为：碳抵消 (carbon offset)。

美国林木业公司 Lyme Timber 向媒体揭露，公司利用森林碳汇售卖大量虚假碳抵消。（彭博社）

2022年3月，美国田纳西州一家林木业公司 Lyme Timber 向媒体揭露，这家公司利用旗下约9万公顷的森林，向各大企业出售碳抵消，两年内获益5300万美元。

但公司总裁乌尔德坎（Jim Hourdequin）解释说，这些树林有的早已属于保护地区，有的根本不适合林木砍伐，因此花钱保护这片树林并不会带来任何额外的环保作用。乌尔德坎希望揭露真相，改变虚假碳交易的现状。

如今，企业买卖虚假碳信用的问题层出不穷，这对其他真正从事绿色转型的公司并不公平。

台湾零碳美妆品牌欧莱德董事长葛望平受访说，实际落实绿色转型需要付出高昂的成本，须花多年时间做出改变。

葛望平认为，碳权交易不够公开是导致碳信用品质低劣和虚假交易的重要原因。（欧莱德）

欧莱德早在2006年就开始转型，生产零碳美妆产品，堪称全球第一家将零碳概念融入时尚美妆的企业，并且在2020年，达成全品项产品工厂和组织的碳中和目标。

葛望平认为，资讯不透明，碳权交易不够公开，是导致类似诈骗或碳信用品质低劣等问题出现的重要原因。

什么是碳排放交易？

碳信用交易在各地存在不同的标准。以2005年成立的欧盟排放交易体系（EU ETS）为例，欧盟设定了碳排放量的整体限制，各大企业则根据过去所生产的碳排放量，领取相应的排放限制。

每一公吨的碳排放量，相等于一个单位的碳信用。如果排放低于限制，企业可以在市场上出售多余的碳信用。但如果排放超标，企业则需要在市场上购买碳信用，抵消超标的份额，以此避免高额罚款。

如果企业的碳排放超标（红色），就需要在市场购买碳信用（绿色），抵消超标份额。（早报制图）

除此之外，企业也可以通过投资绿色项目，例如支持绿色能源，防止树林砍伐，开发能源技术等等获取碳信用，这种方式也称为碳抵消。但问题是，这些公司所购买的碳抵消未必经得起科学验证。

第三方碳交易 具有认证风险

“如果你是透过第三方交易，我觉得风险比较大。所以到底那个认证是什么地方来的，品质如何？第三方验证机构是什么，它的方法学是什么？”葛望平受访说，在碳信用和碳抵消交易上，各国的政府和民间企业都在各自进行，但横向的连结不够，没有很好地制定准则。所以就会产生很多资讯不透明，就是比较混乱。

在新加坡，企业从2024年起，可以通过购买碳信用抵消最多5%的碳排放量。但政府阐明，将对碳信用的来源进行审查，之后提供一份清单，新加坡企业必须根据这份清单选择交易对象。

另一方面，一些国际组织也在号召企业设定符合科学的碳目标，并在2015年发起了科学碳目标倡议（SBTi）。

随着许多碳信用交易丑闻被陆续曝光，不少企业都有所收敛，不敢轻易地购买碳抵消。但从长期来看，为了缓解碳排放所带来的严重气候变化，把全球碳中和目标真正落实到位。我们还须更严厉地把关碳信用和碳抵消的虚假交易问题。