欧盟警告进一步制裁白罗斯 俄：不改变部署核武决定

（基辅综合电）欧盟警告白罗斯，若让俄罗斯在境内部署核武器，它将受到欧盟进一步的制裁；北约和美国等也同声谴责俄罗斯。但克里姆林宫强硬反击，指西方的谴责不会改变俄罗斯在白罗斯部署战术核武器的决定。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期一（3月27日）说：“这样的反应当然不会影响俄罗斯的计划。”

俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫星期一接受《俄罗斯日报》（Rossiiskaya Gazeta ）访问时则警告，若俄罗斯生存受到威胁，俄罗斯拥有能够摧毁包括美国在内的任何敌人的武器。

帕特鲁舍夫也指北约成员国是俄乌冲突的参与方。他说：“他们把乌克兰变成了一大军事阵营。他们向乌克兰部队运送武器和弹药，并为他们提供情报。”

俄罗斯总统普京是于上星期六接受国营电视台访问时宣布，已和白罗斯总统商定，在白罗斯部署战术核武器。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期天（3月26日）说，白罗斯允许俄罗斯在境内部署核武器是不负责任之举，会导致欧俄对抗事态升级，对欧洲安全构成严重威胁。他在推特发文说：“白罗斯还可能停手，这是他们的选择。欧盟随时准备以进一步制裁作为回应。”

立陶宛也呼吁对俄白两国出台新制裁措施。立陶宛外交部星期天说：“立陶宛将和欧洲—大西洋伙伴一起决定，如何应对俄罗斯和白罗斯政权的这些军国主义计划。日益丧失主权的白罗斯正在支持和协助俄罗斯的侵略，并越来越融入俄罗斯的军事计划中，这是波罗的海地区面临的额外风险因素。”

北约发言人伦杰斯库星期天批评，俄罗斯的核言论“危险和不负责任”。

美国：未有迹象显示 普京已转移任何核武器

针对普京称此举不违反俄罗斯不扩散核武器的承诺，并把这一做法同美国在盟国部署战术核武器相提并论，伦杰斯库驳斥说：“俄罗斯所谓的北约核共享是非常具误导性的，北约盟国在采取行动时充分尊重它们的国际承诺。俄罗斯则不断违背它的军控承诺。”

她指出，北约正保持警惕与密切关注事态发展，但还没有看到俄罗斯核态势出现任何会让北约调整自己态势的变化。

白宫国家安全委员会发言人柯比也说，美国每天都在监测俄罗斯动向，至今没有发现任何会促使美国调整战略威慑态势的变化。他星期天接受哥伦比亚广播公司（CBS）节目访问时说：“我们没有看到有任何迹象显示，普京已经兑现他所宣称的，或转移了任何核武器。”

柯比说，目前也无迹象显示，普京准备在乌克兰使用战术核武器。

战术核武器旨在摧毁特定区域内的敌方目标，一般来说体积和威力较小，投射距离也较短。战略核武器则更大、且能从更远的距离发射，威力足以摧毁整座城市。

若在白罗斯境内部署，俄罗斯的核武器就会更接近乌克兰和北约成员国，提高俄乌冲突升级的风险。白罗斯除了与俄罗斯和乌克兰接壤，也是北约成员国波兰、立陶宛和拉脱维亚的邻国。

乌克兰外交部指责俄罗斯违反国际义务，破坏“核裁军架构和国际安全体系”，并要求联合国安理会就此事召开紧急会议。乌克兰也敦促国际社会告诉普京政权，它的核挑衅是绝对不可接受的。

《南华早报》分析指出，普京此举不仅会加剧俄罗斯与西方的对峙，也可能影响中国的促和努力。

中国与俄罗斯在3月22日发表的联合声明才提到，“所有核武器国家都不应在境外部署核武器”，如今普京却宣布要在白罗斯部署核武。对此，北京军事科学“远望智库”研究员周晨鸣认为：“中国肯定会继续努力推动谈判，但普京显然想在那之前获得更多筹码。”