俄乌战争是实例 联合国：核武风险达冷战以来新高

（纽约综合电）联合国裁军事务高级代表警告，目前使用核武器的风险达到了冷战之后的历史新高，乌克兰战争是这一风险最现实的例子。

联合国安全理事会星期五（3月31日）应乌克兰要求召开会议，讨论俄罗斯3月25日宣布要在白罗斯领土部署战术核武器的事。

联合国裁军事务高级代表中满泉（Izumi Nakamitsu）在会上说：“在核武器问题上，所有国家都必须避免采取任何可能导致局势升级、误解或误判的行动。”

她促请各国恢复对话，缓和紧张局势，并呼吁俄罗斯和美国恢复全面履行《新削减战略武器条约》。

虽然俄罗斯总统普京尚未正式退出此条约，但他已在2月21日宣布暂停履行，使美俄军备控制的最后支柱岌岌可危。如今俄国宣布要在盟国白罗斯部署核武器，让各方更感担忧。

美国常驻联合国副代表伍德敦促莫斯科重新考虑这个计划。他警告：“俄罗斯应立即让围绕使用核武器的言论停止升级。在乌克兰使用任何化学、生物或核武器都将对维护国际和平与安全产生严重后果，并将从根本上改变这场战争的性质。”

法国驻联合国大使德里维埃说，俄罗斯这么做将是对“军控、欧洲战略稳定，以及国际和平与安全的又一次打击”。

英国常驻联合国副代表卡里乌基说，没有国家威胁俄罗斯的主权，普京的最新宣布又是在尝试威胁和恐吓。”这至今没有奏效，未来也不会奏效。我们会继续支持乌克兰自卫。”

不过，俄方态度依然强硬。俄罗斯常驻联合国代表涅边贾说，莫斯科将武器部署在白罗斯是为了保护盟友免受西方威胁，因为西方向乌克兰运送了越来越多的武器。

他说，莫斯科准备在白罗斯做的，同北大西洋公约组织（NATO）在欧洲部署美国的核武器没有区别。

中国巴西不点名提醒 摒弃“核共享”安排

中国和巴西则不点名地提醒慎防核扩散。

中国呼吁摒弃“核共享”安排，主张所有核武国家都不应在境外部署核武器，并应撤出在境外部署的核武器，但没有点名任何国家。

巴西也说，以核共享来应对所认定的核威胁是行不通的，这到头来只会导致大家都不安全，而不论谁是始作俑者。

俄罗斯在2022年2月24日入侵乌克兰后不久，白罗斯举行了全民公投，批准了新宪法，删除该国原来的无核地位条款。这为俄国将战术核武器转移入境铺平了道路。

俄乌战争爆发后，普京一再提及不排除使用核武器，使战争可能升级的风险持续升高。专家一般相信，俄罗斯如果真动用核武器，比较可能是出动小型军备，即所谓的“战术”武器，而不是大火力的长程核导弹，即所谓的“战略”武器。