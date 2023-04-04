俄国在白罗斯西部 近北约国家部署战术核武

麦可欣 整理

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（莫斯科综合电）俄罗斯将在白罗斯西部边界，也就是白罗斯与北约邻国的边境附近部署战术核武器。

白罗斯北部与立陶宛和拉脱维亚接壤，西部毗邻波兰。俄罗斯上个月25日宣布要在白罗斯领土部署战术核武器，如今又宣布要在北约边界部署核武器，预计将进一步加剧莫斯科与西方的对峙。

俄罗斯驻白罗斯大使格雷兹洛夫星期天（4月2日）告诉白罗斯国营电视台，这些战术核武器“将转移到我们盟国的西部边境，以增强防卫能力。尽管欧洲和美国议论纷纷，但我们还是会这么做”。

他没有说明部署核武器的具体地点，只透露核武器储存设施会在7月1日前完工，然后移至白罗斯西部。

俄罗斯也计划成立一个特种潜艇单位，作为俄罗斯太平洋舰队的一部分。这些潜艇将携带具核威力的海神波塞冬（Poseidon）超级鱼雷。

俄罗斯塔斯社星期一引述国防部匿名消息人士的话说，国防部已决定在俄远东堪察加半岛组建一个特种核潜艇师。“我们目前考虑的时间表是在2024年12月前，或2025年上半年。”

俄罗斯今年1月宣布，俄罗斯将拥有自己的核能供应，并称已生产出第一批海神超级鱼雷，这距离俄罗斯总统普京宣布将推出这种新型战略核武器已经过去四年。

在公共领域有关波塞冬核鱼雷的确认细节并不多，但军事分析人士说，它在本质上是鱼雷和无人机的结合体，并可以从核潜艇上发射。

泽连斯基将访波兰

俄罗斯与西方关系紧张之际，乌克兰总统泽连斯基将于星期三（4月5日）访问北约成员国波兰。

波兰总统外交事务顾问说，泽连斯基是应波兰总统杜达的邀请，到波兰首都华沙进行正式访问，访问期间，泽连斯基也会与居住在波兰的乌克兰人会面。

另一方面，美国国务卿布林肯星期天与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，促请俄方“立即释放”日前被拘留的《华尔街日报》记者，但拉夫罗夫指华盛顿不应把这起事件政治化。

俄罗斯以《华尔街日报》记者格什科维奇（Evan Gershkovich）涉嫌从事间谍活动为由将他拘留，若罪成可被判监禁20年，白宫称这项指控是“荒谬”的。

俄罗斯外交部则说，布林肯须尊重俄罗斯当局的决定，并称格什科维奇的命运将交由俄国法院决定。

俄乌战事方面，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈任星期一声称，他的部队已夺下乌东城市巴赫姆特主要市政大楼，因此“在法律意义上”已占领这个城市。

不过乌克兰否认瓦格纳的说法。乌克兰武装部队东部前线发言人告诉路透社，“根本没这回事”，俄军只是在一个类似厕所的设施插了一面旗，离攻占巴赫姆特“还很远”，乌军仍控制着这个前线城市。