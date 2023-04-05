芬兰加入北约俄恫言将反制

北约秘书长斯托尔滕贝格在仪式上说，芬兰加入北约说明俄罗斯总统普京未能阻止北约扩张。“普京想要关上北约的大门。今天我们向世界证明他失败了，侵略和恐吓是行不通的。”

（布鲁塞尔综合电）芬兰正式加入北大西洋公约组织，成为第31个成员国。芬兰的历史性战略转变使北约与俄罗斯之间的边界拉长了一倍，俄罗斯恫言采取反制措施。

星期二（4月4日）在布鲁塞尔北约总部举行的仪式上，芬兰外长哈维斯托把入盟文件交给美国国务卿布林肯。布林肯随即宣布“芬兰是北约的第31个成员国”。

随后，芬兰的蓝白国旗在北约总部外缓缓升起，在爱沙尼亚和法国国旗之间迎风飘扬。

北约秘书长斯托尔滕贝格在仪式上说，芬兰加入北约说明俄罗斯总统普京未能阻止北约扩张。“普京想要关上北约的大门。今天我们向世界证明他失败了，侵略和恐吓是行不通的。”

斯托尔滕贝格和布林肯都形容这是“历史性的一天”。

布林肯说，芬兰改变军事不结盟立场是因为俄罗斯入侵乌克兰。他反讽地说：“这也许是我们可以感谢普京的一件事，因为他再次促成他声称要通过侵略来阻止的事情。”

俄罗斯说，它将被迫对芬兰加入北约采取“反制措施”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，北约扩张是“对俄罗斯安全和国家利益的侵犯”，莫斯科将密切关注北约在芬兰的任何军事部署。

俄国防部长绍伊古警告 乌冲突可能进一步升级

俄国防部长绍伊古警告，这提高乌克兰冲突进一步升级的可能性。

俄副外长格鲁什科则说，俄国将加强西部和西北部的军力部署。

芬兰入盟标志着芬兰军事不结盟时代的结束。芬兰在二战期间击退苏联的入侵，过后选择保持中立，即使是在冷战期间也没有加入北约。

俄罗斯去年2月入侵乌克兰，使与俄国接壤的芬兰大为紧张，转而寻求北约的保护伞。北约的集体防御协定规定，任何一个缔约国遭遇武装攻击都将被视为对全体缔约国的攻击。

北约军事委员会主席鲍尔说，赫尔辛基未要求北约成员国在芬兰领土驻军。“我们是否会在芬兰驻军完全取决于芬兰。”

芬兰东部与俄罗斯接壤，边界长达1300公里，它加入后等于是北约与俄罗斯之间的边界增长一倍。

鲍尔说，虽然北约如今有更多的领土须要保卫，但芬兰有非常强大的军队可协助北约。

芬兰本希望与同样持军事不结盟立场的邻国瑞典一起加入北约，将彼此之间的安保依靠最大化。两国去年一同申请入盟，但北约成员土耳其和匈牙利基于各自的理由，阻挠了瑞典的入盟进程。

芬兰总统尼尼斯托在芬兰正式加入北约后发表声明说，芬兰将努力不懈确保瑞典成为北约成员。他说：“没有瑞典，芬兰的成员资格是不完整的。”

北约外交官相信土耳其在5月举行总统和议会选举之后会批准瑞典入盟，匈牙利也会跟进。