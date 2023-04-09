【世界大解说】当上学变成噩梦《黑暗荣耀》离现实有多远？

韩剧《黑暗荣耀》掀起全球追看热潮，却也将校园霸凌问题再一次赤裸裸地暴露在观众面前。我们这才意识到，原来每个社会的校园都藏着阴暗面；也才唤醒记忆，原来校园霸凌也存在我们之间不曾远去。

当滋润心灵、孕育成长的校园变成罪恶根源，当上学变成噩梦，年幼的心灵会烙下什么样的深刻创伤，进而逆转此后的一生？

本期《世界大解说》，《联合早报》首尔通讯员姜贵瑛、记者张千雪，分别寻访韩新两地校园霸凌的受害者，倾听他们忆述在校园遭霸凌的痛苦回忆。

韩国釜山女孩表艺琳向《联合早报》首尔通讯员姜贵瑛忆述自己在学校遭同学霸凌足足12年的经历（视频截图，卢凌之摄）

韩国的表艺琳（28岁）7岁那年起就面临同学欺凌，从小学一年级开始，到中学甚至高中的整整12年里，霸凌行为毫无缘由地如影随形。如今回望，表艺琳如此总结：“小孩玩玩具需要理由吗？对他们来说，我就是真人玩偶。” 说得平淡，却让人听得锥心。

新加坡少年伟轩（化名，19岁），经历更加曲折，小学三年级就天天受同学围殴，人数最多时有整10人，只因个子全班最小也最乖。他向老师校长申诉，只会让同学打得更凶。小四那一年，他加入帮派，那是他当时自保的唯一途径。就此，他从受害者，变成加害者；还辍学、打架、酗酒，甚至买卖毒品，最终锒铛入狱。

伟轩只因是全班个子最小也最乖，自小学三年级就天天受同学围殴，人数最多时有整10人（漫画 / 卢芳楷）

值得庆幸的是，两位受害者成长后都靠着自己的意志和旁人的支持，走出霸凌阴影，回归正途，重见曙光。

节目也邀请社工、学校辅导员、律师、民众，共同探讨校园霸凌课题，希望与读者一起正视校园霸凌现象，家庭、学校、法律、社会，该如何各自发挥作用，将“毒根”拔起，把纯真还给校园。

视频内容

00:22 韩国街访：《黑暗荣耀》有多写实？首尔年轻人买账吗？

01:51《黑暗荣耀》釜山现实版，女孩形同“真人玩偶”遭欺凌12年

05:17 走出逆境，成为校园霸凌顽强的生存者

06:28 绿树基金会创办人：抱着丧子之痛 投入对抗校园霸凌

08:32 九岁惨遭霸凌，新加坡男孩加入帮派自保，从受害者变加害者

11:12 骇人真实案例揭发，本地校园霸凌现象有多严重？

13:42 霸凌背后藏着何种原因，霸凌者为何乐此不疲？

14:40 霸凌带来的影响：一生挥之不去的阴影

15:40 对待校园霸凌受害与加害者 法外仍需有情

18:07 学校：制止校园霸凌的第一道防线

19:13 家长：直视霸凌现象 成为孩子坚实的后盾