鼓励领俄护照者迁居克里米亚 乌军反攻在即俄军加紧疏散乌南居民

随着西方盟友提供更先进的武器，乌克兰预料会在不久后展开反攻，一般认为重夺南部地区将是反攻重点。乌克兰称，俄罗斯疏散占领区平民，是为了以亲俄者取代反对俄罗斯侵略的人。

（基辅综合电）乌克兰军方说，俄罗斯正从乌南控制区疏散平民，鼓励他们获取俄罗斯护照和迁移到克里米亚半岛，此举显然是为乌军可能即将发起的大反攻做准备。

乌军总参谋部星期六（4月8日）在脸书（Facebook）发文说：“俄罗斯占领者正加紧疏散他们暂时占领的扎波罗热和赫尔松地区的居民……入侵者散布消息称，将在4月底强制疏散平民。”

根据这则贴文，管治这些地区的俄方官员鼓励当地居民获取俄罗斯护照，并南移到克里米亚半岛。在扎波罗热的梅利托波尔（Melitopol）和斯卡多夫斯克（Skadovsk），俄方官员还对居民展开个人信息调查，包括了解他们的教育水平、是否持有俄罗斯身份证件等。据悉，载着自愿疏散者的巴士定期驶离这些地区。

俄罗斯2014年吞并乌克兰克里米亚半岛，并自去年以来控制扎波罗热和赫尔松部分地区。随着西方盟友提供更先进的武器，乌克兰预料会在不久后展开反攻，一般认为重夺南部地区将是反攻重点。

扎波罗热前线

俄乌双方集结兵力

最近几周，俄乌双方都朝扎波罗热前线集结兵力，俄军也加强在南部地区的防守阵地。乌克兰国防部说，已在同白罗斯和俄罗斯接壤的北部边界布设超过6000枚反坦克地雷，加强防御。

去年10月，俄罗斯总统普京不顾国际社会反对，通过公投把乌克兰控制区并入俄联邦。《纽约时报》指出，俄罗斯当局一直在推进乌克兰控制区的“俄罗斯化”，包括鼓励居民获取俄罗斯护照、强迫教师用俄语教授俄罗斯课程、替换地方官员，以及以俄罗斯卢布取代乌克兰格里夫纳等。

乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利亚克称，俄罗斯疏散占领区平民，是为了以亲俄者取代反对俄罗斯侵略的人。

乌：俄要在不同层面抹去乌克兰人身份

他说：“他们不仅驱逐儿童，还驱逐所有人，尤其是不接受占领的人。他们引进支持俄罗斯占领的人。俄罗斯在前线遭受损失之际，正试图在不同层面抹去乌克兰人的身份。”

乌克兰政府虽呼吁居住在俄控地区的人民不要持俄罗斯护照，但在很多情况下，这些人若无俄罗斯身份文件便无法找到工作，甚至得不到住房和药品。

针对近日美国和北约协助乌军准备反攻的机密文件外泄，波多利亚克指有关文件的有用信息很少，也没有涉及具体行动的内容。他认为这是试图破坏乌克兰和伙伴国之间的信任，并让一些国家为这些信息的外泄找借口。”

俄罗斯官员星期六称，俄军在克里米亚东部费奥多西亚（Feodosia）击落一枚从乌克兰发射的导弹，但没有人员伤亡或财产损失的报告。若属实，这表明乌军已获得远程打击能力。至今，乌克兰对在克里米亚半岛的打击活动一直持战略模糊政策，此前疑似由乌军发动的袭击主要采用无人机。

另外，扎波罗热紧急部门星期天（4月9日）说，俄罗斯对扎波罗热市发动导弹袭击，击中一栋民宅，一名50岁男子和他的11岁女儿不幸丧命。