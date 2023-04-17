再攻下巴赫穆特两地区 瓦格纳：俄军事目标已达成应结束战争

瓦格纳集团创始人普里戈任在Telegram说，现在理想的情况是宣布结束特别军事行动，并告诉所有人俄罗斯已经实现既定目标。这是首次有直接参与乌克兰战事的俄方将领公开呼吁克里姆林宫停战。

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯国防部星期六（4月15日）称，在乌克兰东部城市巴赫穆特激战中，俄罗斯瓦格纳集团攻下多两个地区。此前一天，瓦格纳集团创始人罕见发出呼吁，敦促俄罗斯总统普京结束乌克兰战争。

俄罗斯国防部星期六说，瓦格纳集团攻下巴赫穆特北部和南部的两个郊区。英国国防部星期五（14日）称，乌军在俄军新一轮猛攻和炮轰下，被迫弃守巴赫穆特的一些阵地。

乌军东部指挥部发言人星期六稍晚时则说，乌军还在坚守住这座城市。“巴赫穆特市区中心正在进行数十年未见的血战。我们的士兵正竭尽全力，消耗敌军战斗能力以及打击他们的士气。”

上星期五，瓦格纳集团创始人普里戈任在Telegram说，莫斯科已达成向乌克兰发动特别军事行动的目标，“现在理想的情况是宣布结束特别军事行动，并告诉所有人俄罗斯已经实现既定目标。”

他称：“理论上，通过消灭乌克兰大批壮丁，及威吓大批乌克兰人出逃，俄罗斯已经表达了自己的立场。俄罗斯也控制亚速海与黑海大片海域，攻下了乌克兰大片的土地，还建立通往克里米亚半岛的陆地走廊。”

这是首次有直接参与乌克兰战事的俄方将领公开呼吁克里姆林宫停战。星期五，普京签署法令设立电子征兵系统，同时实施严格条例防止人们逃役，引发莫斯科或再次展开大规模动员的担忧。

一些分析师认为，普里戈任的呼吁似乎承认俄军存在弱点，并反映俄罗斯人对乌克兰战争日益厌倦。普里戈任警告，随着战争旷日持久，俄罗斯人民可能会开始为俄罗斯的“军事失败”寻找“替罪羊”。

相较于普里戈任的停战呼吁，去年一直敦促乌克兰同意结束战争的西方盟友则似乎改变了立场。

乌克兰财长马尔琴科星期六说，随着国际社会意识到俄乌战争可能比预期中持续更久，七国集团（G7）财长在华盛顿的国际货币基金组织（IMF）和世界银行年会上向他保证，只要有需要，他们将一直支持乌克兰。

马尔琴科指出，国际社会早前提出规模达1150亿美元的新经济援助配套，让乌克兰更有信心战胜俄罗斯。“这对我们有很大帮助，因为IMF、G7和乌克兰的支持者确定将为我们提供足以应付四年需求的资金。”

马尔琴科也说，与六个月前相比，捐助国越来越愿意探讨使用所冻结的俄罗斯资产，来支付乌克兰重建费用的可能。

波兰和匈牙利禁乌谷物粮食进口

另一方面，波兰和匈牙利政府星期六先后宣布，禁止乌克兰谷物和其他粮食进口，以保护本国农场品市场。

俄乌战争爆发后，一些黑海港口被封锁，大量较欧洲谷物便宜的乌克兰谷物因物流瓶颈而滞留中欧国家，导致当地农产品价格下跌，农民生计受到影响。

乌克兰对波兰的决定表示遗憾，并呼吁通过对话解决问题。波兰政府表示准备与乌克兰谈判，并强调波兰对乌克兰的支持不受影响。