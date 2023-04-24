白罗斯部队在俄完成培训 学用俄制战术导弹发射核武

（莫斯科／基辅综合电）白罗斯国防部说，到俄罗斯学习使用伊斯坎德尔战术导弹系统来发射核武器的白罗斯部队已完成训练，于星期六（4月22日）回国。

俄总统普京一个月前宣布，俄国将在白罗斯境内部署战术核武器。白罗斯军方过后于2月初说，白罗斯部队完成在俄国的训练和本土演习后，已能自主操作俄国提供的伊斯坎德尔（ Iskander）导弹系统。

4月4日，白罗斯部队又前往俄国接受进一步训练，训练内容包括“伊斯坎德尔导弹防御系统战术核弹头的维护与使用”。

伊斯坎德尔是俄军现役最先进的战役战术导弹系统，射程可达500公里。俄国未公布在白罗斯部署战术核武器的具体时间表，但普京说，储存这些武器的设施将在7月1月前完工。

俄国在白罗斯部署核武，被视为对北约的警告。俄乌开战以来，北约为乌克兰提供了许多军事援助。

另外，俄国星期六宣布驱逐20多名德国外交官，并表明这是对德国此前驱逐20多名俄外交官的回应。

俄外交部说：“俄罗斯决定采取对等做法，把德国外交官驱逐出境，同时大幅缩减国内的德国外交使团雇员人数上限。”

德国驻俄大使已于4月5日接到通知。据悉，在此次驱逐行动前，德国在俄国驻有约90名外交官。

据俄罗斯新闻社（RIA）报道，德国此前驱逐了20多名俄外交官。德国未证实有关报道，但德国外交部告诉法新社：“最近几周，德国联邦政府和俄方就各自外交使团的人员问题进行了接触，德国外交官离开是这个过程的一部分。”

俄国外交部星期六也促请俄公民避免前往加拿大，理由是近期当地发生多起俄罗斯人被歧视，甚至是遭到攻击的事件。

俄国外交部说：“由于加拿大发生多起包括肢体暴力在内的歧视俄公民事件，我们建议你不要出于旅游、教育和商务目的前往这个国家。如果你已身处加拿大，我们敦促你保持警惕，尤其是在公共场所。”

俄乌战事方面，乌克兰东部哈尔科夫市和周边地区星期六晚遭至少五枚俄军导弹袭击。哈尔科夫州长西涅古博夫说，哈尔科夫市以南的村子有一栋房屋被导弹击中，哈尔科夫市也发生大火。

另据美国数据分析公司帕兰提尔科技（Palantir Technologies）透露，该公司正同乌克兰总检察长办公室合作，协助欧洲各地的调查人员收集和处理数据，以追究俄国涉嫌在乌克兰犯下的战争罪行。

帕兰提尔接受路透社访问时说，该公司的软件能够结合情报和卫星影像来构建证据地图，如确定俄军设备与案发现场的距离、汇集社交媒体上可能作为战争罪行证据的照片等。

乌克兰总检察长科斯廷说：“如果没有现代信息技术解决方案，分析如此海量证据几乎不可能。”

乌克兰政府已记录超过8万起俄国的战争罪行。俄国则否认犯下战争罪或刻意攻击平民。