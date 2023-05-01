美国外泄情报：主要发展中国家不愿卷入列强对抗

（华盛顿综合电）美国外泄情报指出，在美国同中国和俄罗斯的对峙日益升级之际，主要发展中国家如印度、巴西、巴基斯坦和埃及等都选择不卷入其中，有些甚至利用列强之间的竞争为本国谋取利益。

《华盛顿邮报》报道，免费网络实时交流平台Discord上出现了美国情报机密文件，包括透露出主要发展中国家各自盘算的罕见信息。据报道，这些区域力量对美国同中俄之间对峙保持观望态度，这令美国政府在争取主要国家支持遏制中俄的全球影响力时面对阻力。

针对上述报道，白宫和国防部都拒绝置评。不过，华盛顿外交政策智库、卡内基国际和平基金会的学者斯派克特说，美国正面临新的竞争，中国在经济和军事领域发挥新的影响力，俄罗斯展示了它有能力化解西方施加的压力，发展中国家因此正在因应新形势调整政策。他说：“由于目前不清楚谁将在10年后成为领跑者，因此这些国家现在选择分散风险，两边下注。”

巴基斯坦是个明显的例子。情报文件说，巴国在九一一恐袭事件后获得美国提供数十亿美元的经济和安全援助，但如今它却非常依赖中国的投资和贷款。巴基斯坦外交国务部长希娜今年3月在一份内部通告中说，巴基斯坦“不能继续试图在中美之间保持中立”。曾经担任外长的希娜说，如果巴基斯坦维持同美国的伙伴关系，最终会损害到同中国友好的“实质战略”利益。有关文件没有说明美方如何取得这些内部通告。

据另外一份标注2月17日的文件，巴基斯坦总理沙里夫的助手劝告他在即将来临的联合国决议案表决中，不要对谴责俄罗斯侵略乌克兰投支持票。助手说，支持这项决议将意味着巴基斯坦改变了先前的立场，而且可能破坏巴国与俄罗斯之间的贸易和能源协议谈判。

联合国大会在2月23日，即俄乌战争一周年前夕，就要求俄罗斯撤军的乌克兰和平决议案进行表决。联大以压倒性支持票通过决议，弃权的32个国家当中就包括巴基斯坦。

印度在表决中也弃权了，情况和巴基斯坦相似。另一份泄密文件显示，在与俄罗斯的国家安全顾问2月会谈时，印方保证会在多边场合支持俄罗斯，而且印度会努力确保在担任20国集团（G20）轮值主席期间，战争的议题不会被讨论。一星期后，在新德里举行的G20外长会议上，由于各国在乌克兰问题上存在分歧，结果导致大会无法就更广泛的全球挑战达成共识。

熟悉印度立场的人士说，印度不支持俄罗斯发动战争，但印度长期以来在联合国依赖俄罗斯的支持，不得不与俄罗斯保持能源和经济联系。

据外泄文件，美国国家情报总监办公室在2月份评估，中亚国家正在设法利用美国与中俄的角力，以扩大自身的利益，同时减少对俄罗斯的依赖。其中没有列出这些国家的名字，但可能包括哈萨克斯坦等国。这些国家一直在争取减少依赖俄国，寻求能源与贸易的新伙伴。

机密文件也透露，南半球，即亚洲、非洲和拉丁美洲部分地区的国家，把本国定位为三个强国之间的外交桥梁。其中，巴西总统卢拉明显要摆脱前任博索纳罗的孤立外交路线，要为国家争得国际领导地位。