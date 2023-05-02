美方情报：过去五个月俄军阵亡2万多人　俄方驳斥凭空捏造

（华盛顿／莫斯科综合电）美国白宫国家安全委员会发言人柯比星期一（5月1日）说，美国估计俄罗斯过去五个月在试图攻占乌东前线城市巴赫穆特的战役中，有10万多人受伤，包括2万多人阵亡。

柯比称，俄军主要通过巴赫穆特在顿巴斯发动进攻的行动失败了，“俄军一直无法夺下任何真正具战略意义的领土。”

不过，克里姆林宫星期二驳斥美方的数据“凭空捏造”，并指美国无法获得正确的数据。

俄罗斯上一次公开披露本国在这场战役的伤亡统计是在去年9月，当时俄防长绍伊古说，有5937名俄士兵丧命。

柯比星期一引述最近才解密的美国情报说，有约半数的死者是俄雇佣兵组织瓦格纳集团招募的士兵。

他说，俄军在巴赫穆特的进攻取得了一些成果，但却付出了非常高昂的代价，包括耗尽军事储备和武装力量。柯比并没有给出乌克兰伤亡人数的估计。

此外，瓦格纳集团领袖普里戈任星期一在Telegram上说，他的部队每天需要大约300公吨炮弹来向巴赫穆特发动攻势，但目前只收到这一数量的三分之一。

普里戈任说：“每天300吨相当于10个货柜，一点也不多。”普里戈任经常就俄军该如何在乌克兰作战的问题，与俄国防部发生冲突。

在星期一晚的另一则帖子中，普里戈任说瓦格纳部队已经向巴赫穆特推进了约120米，但为此折损了86人。