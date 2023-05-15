埃尔多安得票领先未过半 土总统选举进入第二轮

土耳其总统选举结果揭晓，两个主要对手的得票率皆未过半，得在5月28日的第二轮投票中再对决。寻求连任的埃尔多安表明，已准备好再领导土耳其五年；主要竞争者克勒奇达尔奥卢则指出，社会变革的意愿高于50%，他誓言会击败埃尔多安。

根据已计算的99%选票，现任总统埃尔多安获得约49.4%支持票，克勒奇达尔奥卢44.96%；另一名候选人奥安（Sinan Ogan）仅得5.2%选票。投票率接近90%。

由于无一候选人的得票率超过50%门槛，按照规定，得票率最高的两人埃尔多安和克勒奇达尔奥卢须在两周后进行第二轮角逐。