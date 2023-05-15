埃尔多安得票领先未过半 土总统选举进入第二轮 订户 傅慧云更新 / 更新 / 2023年5月15日 11:32 PM发布 / 发布 / 2023年5月15日 10:18 PM 土耳其总统选举第一轮投票，反对党联盟候选人克勒奇达尔奥卢的表现不如选前预期，但仍进入第二轮决选。图为克勒奇达尔奥卢的支持者在星期天的投票结束后，聚集在最大反对党共和人民党总部外等待选举成绩。（路透社） 土耳其总统埃尔多安（右）在妻子陪同下，向执政党正义与发展党总部外的支持者挥手致意，感谢他们的支持。（路透社）字体大小:小中大土耳其总统选举结果揭晓，两个主要对手的得票率皆未过半，得在5月28日的第二轮投票中再对决。寻求连任的埃尔多安表明，已准备好再领导土耳其五年；主要竞争者克勒奇达尔奥卢则指出，社会变革的意愿高于50%，他誓言会击败埃尔多安。根据已计算的99%选票，现任总统埃尔多安获得约49.4%支持票，克勒奇达尔奥卢44.96%；另一名候选人奥安（Sinan Ogan）仅得5.2%选票。投票率接近90%。由于无一候选人的得票率超过50%门槛，按照规定，得票率最高的两人埃尔多安和克勒奇达尔奥卢须在两周后进行第二轮角逐。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 土耳其 埃尔多安 北约 俄罗斯 参选资格被撤销 柬烛光党将上诉 泽连斯基走访德法英 法国为乌增援数十坦克装甲车