美国公开核弹头数据 向俄罗斯施压

（华盛顿综合电）美国星期一（5月15日）公开核武器数据，并要求俄罗斯也公开相关数据。

俄罗斯在2月宣布暂停履行《新削减战略武器条约》（New START）。美国随即在3月底宣布停止与俄罗斯互通核武器数据；因此，美国星期一公开数据是政策上的大转变。

美国国务院发表声明说：“美国还是认为，核武国家之间保持透明，对于减少误解、误判和高成本军备竞赛来说是极为重要的……美国呼吁俄罗斯遵守具有法律约束力的义务，恢复彻底执行《新削减战略武器条约》和条约中所有可稳定透明度与验证的措施。”

截至3月1日 美国有1419枚已部署核弹头

美国国务院说，美方是自愿公开这些数据的。截至3月1日，美国拥有1419枚已部署的核弹头。这比去年3月的1515枚少，也低于美俄在2010年签署的条约所定的1550枚上限。俄罗斯去年称部署的核弹头为1474枚。

美国的核弹头配备在662枚洲际弹道导弹和其他已部署的发射系统上。这个数据比一年前的686枚少，同样低于美俄条约所定的700枚上限；俄方一年前的数据为526枚。

美国维持总数800套发射系统的库存，包括尚未部署的系统。这个数字与去年一样，也是条约中允许美俄持有的上限。

《新削减战略武器条约》是冷战的产物，是美俄之间最后一项武器管制条约。

这项条约是美国前总统奥巴马与俄罗斯前总统梅德韦杰夫在美俄关系较和缓时签署的，希望同时达到限制核武和增加透明度的双重目标。

去年2月，俄罗斯入侵乌克兰后，与西方国家关系陷入低谷。俄罗斯总统普京在俄乌战事今年2月满一周年的演说中宣布，俄罗斯会暂停履行《新削减战略武器条约》，但他当时没说会退出条约。

美国前总统特朗普此前原本不打算在《新削减战略武器条约》到期后延长条约，认为这项条约不公平，没有要求中国限制核武器数量。中国的核武数量比俄罗斯和美国少很多，但预期会快速增加。

美国总统拜登在2021年上任后，立即把即将到期的条约延长五年。