【世界大解说】印度“强国梦”——人口红利也是压力

“来吧，到印度制造。”这是印度总理莫迪在2014年对世界喊出的口号，意图通过发展制造业，大力推动印度经济。莫迪也宣称要在2047年，让印度成为发达国家，展现把印度打造成超级强国的野心。

2022年，印度的国内生产总值超越了前殖民宗主国英国；有报告预测，印度将在2027年成为美国和中国之后的第三大经济体。而在今年4月，印度人口超越中国，成为世界人口最多的国家。

这让全世界都把目光转向印度：它是否具备取代中国，成为世界工厂的实力？

视频内容：

00:10 下一个世界工厂？印度赶超中国经济

02:03 对比中国，印度人口红利有什么优势？

03:41 缺少非农业工作，印度面临转型挑战

05:38 莫迪高喊“印度制造”，成效如何？

08:57 经济发展缓慢，印度国内有何隐患？

图／林玲莉

根据联合国经济和社会事务部的预测，印度人口将持续增长，料在2063年达到顶峰。而与中国相比，中国的出生人口在2022年达到956万人，死亡人口却达到1041万人，人口总数自1960年代以来首次下降。此消彼长之下，中印之间的人口差距只会持续扩大。

图／林玲莉

中国的人口下降，主要是因为政府自1960年以来，出台了多项计划生育政策。其中包括长达35年的独生子女政策，这导致中国的生育率在2023年跌至1.2，远远低于人口替代率2.1。

印度政府也从1960年代开始大力推动计划生育，鼓励人们停在二胎，但并没有在全国强制推行。因此，印度的生育率跌幅比中国更迟缓，2023年保持在2.05。

图／林玲莉

另一方面，在中国的人口结构中，年龄低于50岁的人群，占总人口不到三分之二。但在印度，同样低于50岁的人群，却占了将近80%的人口。这意味着印度拥有相当充沛的劳动力资源，其中绝大多数属于15岁至34岁的青壮年。

除此之外，在中美抗衡愈演愈烈的背景下，许多企业也在响应美国号召的“中国+1”战略（即在中国大陆以外地区建立或扩大亚洲据点的投资策略），试图减少对中国的进口依赖，将生产线转移到印度。

苹果代工厂富士康于2019年在印度设厂。（彭博社）

苹果公司旗下的代工大厂富士康、和硕与纬创资通都纷纷在印度设厂，把相当一部分的产品链转移到印度。过去，全球的苹果手机有90%在中国生产，印度只占1%。如今，印度已经在生产全球7%的苹果手机。

印度总理莫迪2022年在印度独立75周年庆典上宣布，要在2047年让印度成为发达国家。（路透社）

在人口红利和地缘政治的助力下，印度似乎迎来了一次超越中国的机会。但印度近年来制造业的发展却不见起色，每年仍有近半数人口靠农业为生，印度迫切需要制造更多非农工作机会。

根据咨询公司麦肯锡的一份报告，印度需要在2030年之前，创造9000万份非农工作机会，才能吸收新增和转型的劳动力。

《世界大解说》邀请新加坡国立大学南亚研究中心高级研究员、贸易与经济首席研究员帕里特博士（Amitendu Palit），剖析印度人口和印度制造所面临的挑战，了解印度是否能充分利用人口红利跃升为世界强国。