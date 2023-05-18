债务违约危机未解 美料难说服盟友合力应对中俄竞争

（华盛顿综合电）美国总统拜登和众议院议长麦卡锡都表明，有信心就提高债务上限的争议达成协议。一些分析员指出，至今债务违约危机还未化解，华盛顿难以说服盟友，美国仍然是可靠伙伴，可在太平洋与中国竞争。

星期四（5月18日）抵达日本参加七国集团（G7）峰会的拜登原要借亚洲之行，向中国与俄罗斯展示，亲美民主国家团结一致。然而，美国自身债务上限争端久久未解，各国已在担忧全球经济灾难发生，拜登这次G7峰会之行收获恐将大打折扣。

拜登启程前在白宫发言时尽力稳定市场信心，他就这场债务争议是否对中国有利说：“我们会就预算达成协议，而且美国不会在债务问题上违约。”

然而，美国智库大西洋理事会的利普斯基说：“当内部功能失调时，去G7峰会针对俄罗斯、针对中国统一立场，那是非常困难的。”

曾经在国际货币基金组织（IMF）和美国国务院任职的利普斯基就债务危机指出：“各国领导正在担忧，如果美国不能处理好，他们国家的经济将面临风险。”

拜登取消访澳洲及巴新行程

拜登星期二和国会领袖同意，进行新一轮助手级谈判。他宣布，取消前往澳大利亚和巴布亚新几内亚的行程，下周初就回到华盛顿继续谈判。原定24日在悉尼举行的“四方安全对话”（QUAD）也因此取消。澳洲总理阿尔巴尼斯宣布，四国领袖将改在G7峰会场外会晤。

对于行程缩短，美国国家安全顾问沙利文说，拜登今年会与太平洋岛国领袖举行另一次峰会。拜登为了国内债务上限危机而取消到巴布亚新几内亚的访问，分析员认为这将打击美国在太平洋地区的信誉。

对于拜登取消访问是否会给北京带来优势，沙利文说，太平洋岛国虽然感到失望，但他们也很清楚，拜登个人与太平洋岛国的接触，比以往任何一位总统都来得多。美方观察到太平洋岛国对美国的需求是持续增加的。他透露，拜登今年会再召集太平洋岛国领袖举行峰会，这是12个月内第二回，上一次是去年9月底。

美国智库卡内基国际和平基金会的费根鲍姆却在推特上写道：“当你忙着击沉自己的船时，很难在太平洋‘与中国竞争’……你想，世界其他国家会如何看待我们？”

一名欧洲外交官说，华盛顿运作失灵现在似乎已成为常态。在过去10多年的多次政府停摆危机中，债务上限问题一再是争执焦点。

德国财长林德纳上周对美国全国广播公司商业频道（CNBC）说：“在这种情况下，我希望每个人都能成熟地应对，避免全球经济发展面临进一步的风险。”