G7声明扩大制裁俄罗斯 “核缩”宣言谴责核恫吓

七国集团（G7）峰会星期五（5月19日）在日本广岛揭幕，首日讨论了全球经济局势和乌克兰战争。与会领袖会后发表声明，要加大对俄罗斯的出口管制。当天出炉的联合公报草案强调，得减少对与中国贸易的依赖。

G7针对俄罗斯的声明重申，俄罗斯侵略乌克兰违反《联合国宪章》；声明要求俄罗斯，全面无条件撤军。

声明表明，各国会采取新的制裁俄罗斯措施，阻止俄国取得用于战场的物资，堵塞俄国回避制裁的漏洞；各国要进一步减少国际社会对俄能源的依赖，及限制俄罗斯进入国际金融体系。

美英两国在G7峰会首日，就率先宣布扩大对俄制裁。美国宣布将俄罗斯及其他国家共71个实体列入商务黑名单，阻止俄罗斯获得用于战场上的物资。美国也宣布大约300项新制裁，对付与俄相关的个人、实体、船只及飞机。

英国也宣布，把86名与俄罗斯总统普京有关联的军事工业复合体和公司列入黑名单，以及制裁盗窃乌克兰谷物的公司和与俄能源有关的运输公司。此外，英国将管制俄罗斯金属产品进口，包括铝、钻石、铜和镍矿等，以削弱俄方筹集资金的能力。

泽连斯基亲赴广岛 分析：使对俄制裁更有说服力

英国首相苏纳克在峰会上说：“这是为了让俄罗斯付出代价，希望伙伴国也能追随，以便提高制裁力度。”

G7也承诺，在今年和明年初，为乌克兰提供所需的预算支持。

据报道，乌克兰总统泽连斯基星期六会到日本，参加星期天的G7广岛峰会。一些分析指出，泽连斯基到来，将使G7对俄的制裁更有说服力。

星期五出炉的G7峰会公报草案显示，各国对中国“经济胁迫”感到担忧。各国表明，要减少对与中国贸易的依赖，但同时表明要同中国保有“具建设性与稳定”的关系。

中国外交部：美国才是胁迫外交始作俑者

中国外交部发言人汪文斌19日在例行记者会上指出，事实上，美国才是胁迫外交的始作俑者。胁迫外交的发明权、专利权、知识产权都非美国莫属。汪文斌指出，过去10年，中国对世界经济增长平均贡献率超过G7国家的总和。他说，世界脱不了钩，也不需要以中国为目标的“去风险化”。世界需要的，是“去意识形态化”“去阵营化”“去小圈子化”。

日本首相岸田文雄把此次G7峰会安排在广岛，他的最大心愿是要推动“无核武器世界”。峰会召开前，他安排其他六国领袖与他一起，走进广岛市和平纪念公园内的核爆资料馆，并在和平纪念公园内献花，接着拍下G7广岛峰会的第一张团体照。

包括美、英、法拥核国在内的G7领袖一同在原子弹爆炸地现身尚属首次，拜登是继2016年奥巴马之后、第二位亲自到该纪念馆的在任美国总统。

当天，峰会也以岸田提议的《广岛行动计划》为基础，发表了关于核裁军的声明，除了谴责俄罗斯进行核威胁外，也对朝鲜核导弹和中国的核武库表达关切。声明强调坚守核不扩散体系，呼吁削减世界核武库。