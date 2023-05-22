泽连斯基出席G7峰会 强化挺乌抗俄氛围

（广岛／基辅综合电）乌克兰总统泽连斯基现身广岛举行的七国集团（G7）峰会，获得美国同意再对乌提供3亿7500万美元（约5亿零400万新元）的军援。他也利用这个机会，大力争取一直与俄罗斯保持经济联系的印度支持。

泽连斯基是在G7峰会闭幕前一天（5月20日）乘坐法国政府飞机抵达广岛。这是泽连斯基自俄乌开战以来第一次踏入亚洲。他一出场即抢占了本届峰会的焦点，也强化了峰会上挺乌抗俄的氛围与急迫感。

七国领导人星期天（21日）与泽连斯基召开有关乌克兰战争的工作会议。

泽连斯基在会上介绍乌克兰的和平方案，并敦促各国采取进一步行动支持基辅。他说：“我们一直以实际行动维护我们的价值观。乌克兰的和平方案是理性的明显体现。”

泽连斯基近几个月积极宣传的和平方案，其中10点内容包括要求俄罗斯撤军及停止敌对行动，并归还乌克兰主权领土。

不过，就在G7与乌克兰展示团结“抗俄”之际，俄军高调宣布在乌东前线城市巴赫穆特取得胜利，还公布视频展示战果。不过，乌克兰否认巴赫穆特已沦陷。

泽连斯基星期天也与美国总统拜登举行场边会谈。拜登承诺美国会尽全力加强乌克兰的防御能力，以抵抗俄罗斯的攻击。他宣布为乌克兰提供新一轮援助，包括弹药、炮弹，以及培训士兵等。

拜登在会上告诉泽连斯基：“（美国）与整个七国集团将支持乌克兰，我保证我们不会走。”他强调，俄罗斯无法动摇乌克兰盟友的决心。

自2021年8月以来，拜登总统已授权对乌克兰提供军援30余次，拜登在本次峰会上也同意欧洲为乌克兰提供F-16战机。

英国首相苏纳克与泽连斯基会面后也透露，英国将在今年夏季开始为乌军进行F-16战机相关的训练，并将与其他盟友合作，继续给乌克兰提供军事支援。

泽连斯基出席G7广岛峰会，除了争取G7成员国的援助，也为了寻求其他与会国家的支持，尤其是印度和巴西。俄乌战争爆发后，印度和巴西仍与莫斯科保持经济及政治关系，这削弱了西方国家试图孤立俄罗斯的努力。

印度总理莫迪与泽连斯基会面时说：“我非常理解你本身和乌克兰公民的痛苦……我向你保证，印度和我个人都会竭尽所能解决这个问题。”泽连斯基说，他相信印度将“参与恢复所有自由国家都需要的、基于规则的国际秩序”。

不过，到峰会闭幕时，泽连斯基都以日程为由，没有与巴西总统卢拉会晤。此前，卢拉曾谴责美国通过武器援乌“鼓励”战争。

马克龙：泽连斯基现身或改变游戏规则

另一方面，法国总统马克龙被问到向泽连斯基提供飞机送他到广岛一事时说，G7峰会是说服印度和巴西等新兴大国支持乌克兰的机会，并形容泽连斯基出席峰会是“改变游戏规则的关键”。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫则批评G7峰会是在试图孤立俄罗斯和中国。“他们的任务被高调及公开设定，即在战场上击败俄罗斯；不仅如此，还要消灭地缘政治的竞争对手。”